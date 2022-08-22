Кальюлайд: Россия вполне может использовать гибель Дарьи Дугиной в пропагандистских целях

Очень существенно и то, что в сравнении с ситуацией конца 1930-х годов эстонская политическая элита настроена сейчас куда решительнее. В данный момент все ведущие политические силы Эстонии отлично понимают, что страну нужно защищать. И если необходимо — то и военными средствами. Сейчас абсолютно все политические силы к этому ментально готовы.

Если вдруг мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию 1940 года, то сейчас у Эстонии не найдется влиятельных политиков, которые начнут призывать к поискам какого-то компромисса с Российской Федерацией, призывать к тому, что с Россией надо договариваться на каких-то условиях. Все ведущие политики будут согласны с тем, что эстонский суверенитет и эстонскую территорию нужно будет защищать с оружием в руках.

- Также Алар Карис говорил в субботу, что танк-памятник, превратившийся в неуместный символ начатой Россией войны, став музейным экспонатом, больше не даст жителям Эстонии поводов для ссоры. Карис указал, что теперь нужно восстановить доверие между Нарвой и правительством Эстонии, потому что другой Эстонии у нас нет, и это наша общая Эстония. Легка ли эта задача по восстановлению доверия? Можно ли сказать, что кризисная ситуация в Нарве в имевшихся условиях разрешилась максимально спокойно и корректно, и никаких реваншистских настроений в Нарве в связи с переносом танка не возникнет?

- Еслит говорить непосредственно о полицейской операции по перемещению этого сооружения, то я очень рад, что не возникло прямого физического конфликта между жителями Нарвы и представителями власти. К этой операции были привлечены довольно крупные полицейские ресурсы, но никаких серьезных инцидентов не возникло. Это очень позитивный момент, потому что если бы такие инциденты произошли, видеоматериалы с ними обязательно бы очень быстро попали в соцсети. Сейчас каждый человек имеет в кармане как минимум одну, а то и несколько камер, и неприятные инциденты непременно получили бы свое освещение в социальных сетях. Мы и так живем сейчас в эру так называемых фейковых новостей, и кадры из Нарвы с какими-то физическими столкновениями населения и полиции могли бы использоваться против Эстонии очень эффективно. Очень хорошо, что ничего такого не было. И на таком фоне процесс восстановления доверия, о котором говорил президент, становится более простым.