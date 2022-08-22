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Кальюлайд: Россия вполне может использовать гибель Дарьи Дугиной в пропагандистских целях

Павел Соболев
, журналист
Кальюлайд: Россия вполне может использовать гибель Дарьи Дугиной в пропагандистских целях
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  • Очень важно, чтобы эстонские политики разговаривали с нарвитянами не только перед выборами
  • Наступление холодов может отвлечь европейских лидеров от оказания поддержки Украине
  • Российская политическая элита и до гибели Дарьи Дугиной жила в панике и страхе

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся переноса советских военных памятников в музеи, а также гибели в Подмосковье дочери одного из идеологов российского военного вторжения в Украину.

- Президент Эстонии Алар Карис заявил 20 августа в своей речи в Розовом саду Кадриорга по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, что Россия показала себя в отношении мира как агрессивное государство, однако как высший руководитель государственной обороны он может подтвердить, что Эстония хорошо подготовлена к различным рискам. Комиссия Рийгикогу по государственной обороне тоже может разделить такую уверенность президента страны?

- Да. Дело даже не в том, что говорил президент в праздничной речи в достаточно непринужденной атмосфере, а в конкретных фактах. Начнем с того, что Эстония на протяжении многих лет была одной из немногих стран НАТО, которые тратили на оборонные нужды как минимум 2 процента своего ВВП. Или даже больше. Эстония делала это и в тот период, когда многие государства НАТО не видели в этом необходимости. Или, быть может, и видели, но у них не получалось найти необходимые средства для этого при составлении госбюджетов. То, что Эстония всегда находила средства для своей обороны, дает уверенность, что наша страна действительно хорошо подготовилась к возможным рискам для своей безопасности.

Второй важный момент: в последние десятилетия наши офицеры и солдаты очень активно участвовали во многих зарубежных военных миссиях. Эстонские военнослужащие участвовали в международных операциях, связанных с военными конфликтами в Афганистане, Ираке, на африканском континенте. Это значит, что у нас есть офицеры, которые имеют реальный опыт боевых действий, опыт настоящей военной ситуации.

Очень существенно и то, что в сравнении с ситуацией конца 1930-х годов эстонская политическая элита настроена сейчас куда решительнее. В данный момент все ведущие политические силы Эстонии отлично понимают, что страну нужно защищать. И если необходимо — то и военными средствами. Сейчас абсолютно все политические силы к этому ментально готовы.

Если вдруг мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию 1940 года, то сейчас у Эстонии не найдется влиятельных политиков, которые начнут призывать к поискам какого-то компромисса с Российской Федерацией, призывать к тому, что с Россией надо договариваться на каких-то условиях. Все ведущие политики будут согласны с тем, что эстонский суверенитет и эстонскую территорию нужно будет защищать с оружием в руках.

- Также Алар Карис говорил в субботу, что танк-памятник, превратившийся в неуместный символ начатой Россией войны, став музейным экспонатом, больше не даст жителям Эстонии поводов для ссоры. Карис указал, что теперь нужно восстановить доверие между Нарвой и правительством Эстонии, потому что другой Эстонии у нас нет, и это наша общая Эстония. Легка ли эта задача по восстановлению доверия? Можно ли сказать, что кризисная ситуация в Нарве в имевшихся условиях разрешилась максимально спокойно и корректно, и никаких реваншистских настроений в Нарве в связи с переносом танка не возникнет?

- Еслит говорить непосредственно о полицейской операции по перемещению этого сооружения, то я очень рад, что не возникло прямого физического конфликта между жителями Нарвы и представителями власти. К этой операции были привлечены довольно крупные полицейские ресурсы, но никаких серьезных инцидентов не возникло. Это очень позитивный момент, потому что если бы такие инциденты произошли, видеоматериалы с ними обязательно бы очень быстро попали в соцсети. Сейчас каждый человек имеет в кармане как минимум одну, а то и несколько камер, и неприятные инциденты непременно получили бы свое освещение в социальных сетях. Мы и так живем сейчас в эру так называемых фейковых новостей, и кадры из Нарвы с какими-то физическими столкновениями населения и полиции могли бы использоваться против Эстонии очень эффективно. Очень хорошо, что ничего такого не было. И на таком фоне процесс восстановления доверия, о котором говорил президент, становится более простым.

Если же говорить об отношениях государственных властей с жителями Нарвы, то крайне важно, чтобы эти контакты не были формальными. Я часто слышу от нарвитян, в том числе от своих друзей и от своих коллег в городских структурах, что политики из столицы оказываются в Нарве только перед выборами, оказываются с какими-то акциями, с помощью которых они надеются заручиться голосами. После выборов эти люди забывают о Нарве, об Ида-Вирумаа, об интересах жителей северо-востока Эстонии, и не появляются больше в этом регионе.

Я очень рад, что министры, представляющие в эстонском правительстве Социал-демократическую партию, на состоявшейся на прошлой неделе встрече договорились о том, что будут ездить в Нарву, и будут разговаривать там не только с политиками и чиновниками горуправы, но и с представителями гражданского общества, с обычными нарвитянами. Кто-то из этих министров уже ездил для таких встреч в Нарву, кто-то собирается это сделать в ближайшее время. Я сам всегда с удовольствием приезжаю в Нарву, с удовольствием принимаю в Таллинне нарвские делегации. Встречаюсь с нарвскими школьниками в Рийгикогу, например. Очень важно, чтобы такое общение происходило не только в канун очередных выборов. Тогда нарвитяне будут чувствовать, что представители государственной власти реально считаются с их интересами.

В то же время заметно, что некоторые из эстонских политиков, которые в течение долгого времени были известны своими более-менее пророссийскими настроениями, сейчас стараются преподнести возникшее вокруг ситуации с танком напряжение как какой-то очень серьезный конфликт в обществе Эстонии. Мой же личный опыт общения с нарвитянами показывает, что такого конфликта не возникло. Да, у некоторых моих знакомых перенос танка вызвал не самые приятные эмоции. Кто-то из них подвергает операцию по перемещению танка-памятника очень серьезной критике.

Однако не случилось ничего такого, что уничтожило бы пространство для диалога. Это пространство по-прежнему существует. Я намерен совершать свои визиты в Нарву точно так же, как я совершал их и до сих пор. И я всегда готов обсуждать с жителями Нарвы любые важные для них темы.

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по случаю Дня независимости Украины Россия может совершить на украинской территории что-то «особенно жестокое». Зеленский сказал, что Россия уже полгода делает очень жестокие вещи, но в канун 24 августа она может постараться и превзойти себя. Все чаще происходят взрывы и диверсии в Крыму, что наверняка болезненно воспринимается в Кремле. Каких преступных актов можно ждать от РФ в праздничную для украинцев дату?

- Если президент Украины сказал такие слова, значит, у него были основания их произнести. Наверняка у него есть данные от украинских спецслужб, на основании которых была сделана оценка имеющихся рисков. Если никаких особо масштабных атак и злодеяний не последует, кто-то задним числом обязательно будет говорить, что предупреждения Зеленского были пустыми словами. Но иногда стоит заговорить публично об опасности какой-то вещи именно для того, чтобы эта опасная вещь на самом деле не случилась. Такие заявления могут делаться в целях повлиять на решения другой стороны.

Честно говоря, я не думаю, что Россия так уж зациклена на том, чтобы подстраивать какие-то свои действия к каким-то конкретным датам. Вспомним, как часто говорилось, что к 9 мая Россия сделает вид, что достигла всех поставленных в Украине целей и объявит свою так называемую «специальную военную операцию» завершенной. Но ничего такого не произошло. Война как продолжалась, так и продолжается. И наверняка будет продолжаться еще немалое количество времени.

Для Украины одной из самых больших проблем сейчас становится то, что с наступлением осени Европу, включая Эстонию, ждут серьезные экономические трудности, и это может отвлекать западные страны от поддержки Украины. Политиков западных стран будет очень волновать рост цен на энергоносители, а Украине эти политики станут уделять меньше внимания. Нужно думать, как продолжать поддерживать Украину в таком объеме, чтобы она смогла достичь тех военных целей, которые она перед собой поставила.

- Советник президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал случившийся в субботу вечером в Подмосковье взрыв автомобиля, в результате которого погибла дочь российского философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина. Подоляк подчеркнул, что Украина к этому не имеет отношения, потому что Украина — не уголовное государство, которым является РФ, и тем более — не террористическое. Украина говорит о непричастности к убийству Дугиной, но наверняка многие люди в российском руководстве, ответственные за развязывание войны, не могут полностью отогнать страх перед тем, что это, наверное, могла быть акция украинских спецслужб. Можно ли предполагать, что высшая политическая элита РФ будет жить теперь в постоянном ужасе и панике?

- Думаю, что высшая политическая элита России в состоянии паники живет уже несколько месяцев. В состоянии страха, в состоянии неуверенности. Очевидно, что начатая Россией война в Украине пошла совсем не так, как рассчитывала эта элита. Часть этой элиты опиралась в своих ожиданиях от войны на предоставленную Министерством обороны России и другими силовыми ведомствами информацию, согласно которой Украина якобы была так слаба, что победа над ней была гарантирована в течение нескольких дней. Ничего подобного не случилось. Когда стало понятно, что ожидания не сбылись, у элиты возникло множество страхов и очень сильное чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Если же мы будем говорить конкретно об инциденте в Подмосковье, то мы должны помнить, что в мировой истории имели место случаи, когда спецслужбы одной страны проводили подобные акции на территории другой. Все знают, что такую тактику применял в свое время Израиль. Израильская разведывательная служба «Моссад» после Олимпиады в Мюнхене, где был совершен теракт против израильских спортсменов, проводила операции возмездия в нескольких странах мира. Правда, мы больше знаем об этих операциях из фильмов и книг, и точные детали этих акций возмездия нам неизвестны, но никто не сомневается в том, что «Моссад» использовал такую тактику.

Россия при Путине впервые использовала такую тактику в 2004 году, когда в Катаре российскими спецслужбами был уничтожен чеченский полевой комнандир Зелимхан Яндарбиев. Разумеется, с точки зрения международного права такие действия являются абсолютно противозаконными. Однако некоторые страны так поступают.

Я понятия не имею, стояла ли за гибелью Дарьи Дугиной Украина или нет. Ясно только то, что эта женщина погибла не в результате обычного уголовного преступления, а в результате спецоперации, требующей весьма серьезных ресурсов. Такие ресурсы есть или у некоторых спецслужб, или у очень могущественных криминальных группировок. В любом случае, мы не должны забывать, что все это произошло на территории Российской Федерации, а эта страна ведет сейчас развязанную ею войну в Украине. Так что ко всей информации, которую Россия будет распространять об этом убийстве, нужно относиться очень скептически. Россия сейчас воюет и поэтому она может использовать это убийство в своих пропагандистских и прочих целях.

Вполне вероятно, что правды о гибели Дарьи Дугиной мир никогда не узнает. Если же это действительно была операция каких-то спецслужб, тогда, возможно, через десятилетия из каких-то рассекреченных архивных документов что-то выплывет на свет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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