Кальюлайд: Россия вполне может использовать гибель Дарьи Дугиной в пропагандистских целях

Если же говорить об отношениях государственных властей с жителями Нарвы, то крайне важно, чтобы эти контакты не были формальными. Я часто слышу от нарвитян, в том числе от своих друзей и от своих коллег в городских структурах, что политики из столицы оказываются в Нарве только перед выборами, оказываются с какими-то акциями, с помощью которых они надеются заручиться голосами. После выборов эти люди забывают о Нарве, об Ида-Вирумаа, об интересах жителей северо-востока Эстонии, и не появляются больше в этом регионе.
Я очень рад, что министры, представляющие в эстонском правительстве Социал-демократическую партию, на состоявшейся на прошлой неделе встрече договорились о том, что будут ездить в Нарву, и будут разговаривать там не только с политиками и чиновниками горуправы, но и с представителями гражданского общества, с обычными нарвитянами. Кто-то из этих министров уже ездил для таких встреч в Нарву, кто-то собирается это сделать в ближайшее время. Я сам всегда с удовольствием приезжаю в Нарву, с удовольствием принимаю в Таллинне нарвские делегации. Встречаюсь с нарвскими школьниками в Рийгикогу, например. Очень важно, чтобы такое общение происходило не только в канун очередных выборов. Тогда нарвитяне будут чувствовать, что представители государственной власти реально считаются с их интересами.
В то же время заметно, что некоторые из эстонских политиков, которые в течение долгого времени были известны своими более-менее пророссийскими настроениями, сейчас стараются преподнести возникшее вокруг ситуации с танком напряжение как какой-то очень серьезный конфликт в обществе Эстонии. Мой же личный опыт общения с нарвитянами показывает, что такого конфликта не возникло. Да, у некоторых моих знакомых перенос танка вызвал не самые приятные эмоции. Кто-то из них подвергает операцию по перемещению танка-памятника очень серьезной критике.