Владимир Зеленский заявил, что по случаю Дня независимости Украины Россия может совершить что-то «особенно жестокое». Зеленский сказал, что Россия уже полгода делает очень жестокие вещи, но в канун 24 августа она может постараться превзойти себя. Все чаще происходят взрывы и диверсии в Крыму, что наверняка болезненно воспринимается в Кремле. Каких преступных актов можно ждать от РФ в праздничную для украинцев дату? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с председателем комиссии Рийгикогу по гособороне Раймондом Кальюлайдом (Социал-демократическая партия).
Студия Postimees: каких действий можно ждать от России в канун Дня независимости Украины?
- В одном из последних видеообращений Владимира Зеленского прозвучала примерно такая фраза: «В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина — возвращается». Зеленский сказал об этом, перечисляя события ближайших дней — несколько национальных праздников, а также «Крымскую платформу». Можно ли предполагать, что такие слова Зеленского — это также и анонс новых атак на российские военные объекты в Крыму, интенсивность которых будет только расти?
- Президент Эстонии Алар Карис заявил 20 августа в своей речи в Розовом саду Кадриорга по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, что Россия показала себя в отношении мира как агрессивное государство, однако как высший руководитель государственной обороны он может подтвердить, что Эстония хорошо подготовлена к различным рискам. Комиссия Рийгикогу по государственной обороне тоже может разделить такую уверенность президента страны?
- Также Алар Карис говорил в субботу, что танк-монумент, превратившийся в неуместный символ начатой Россией войны, став музейным экспонатом, больше не даст жителям Эстонии поводов для ссоры. Карис указал, что теперь нужно восстановить доверие между Нарвой и правительством Эстонии, потому что другой Эстонии у нас нет, и это наша общая Эстония. Легка ли эта задача по восстановлению доверия? Можно ли сказать, что кризисная ситуация в Нарве в имевшихся условиях разрешилась максимально спокойно и корректно, и никаких реваншистских настроений в Нарве в связи с переносом танка не возникнет?
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