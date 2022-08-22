Студия Postimees: каких действий можно ждать от России в канун Дня независимости Украины?

- В одном из последних видеообращений Владимира Зеленского прозвучала примерно такая фраза: «В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина — возвращается». Зеленский сказал об этом, перечисляя события ближайших дней — несколько национальных праздников, а также «Крымскую платформу». Можно ли предполагать, что такие слова Зеленского — это также и анонс новых атак на российские военные объекты в Крыму, интенсивность которых будет только расти?

- Президент Эстонии Алар Карис заявил 20 августа в своей речи в Розовом саду Кадриорга по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, что Россия показала себя в отношении мира как агрессивное государство, однако как высший руководитель государственной обороны он может подтвердить, что Эстония хорошо подготовлена к различным рискам. Комиссия Рийгикогу по государственной обороне тоже может разделить такую уверенность президента страны?

- Также Алар Карис говорил в субботу, что танк-монумент, превратившийся в неуместный символ начатой Россией войны, став музейным экспонатом, больше не даст жителям Эстонии поводов для ссоры. Карис указал, что теперь нужно восстановить доверие между Нарвой и правительством Эстонии, потому что другой Эстонии у нас нет, и это наша общая Эстония. Легка ли эта задача по восстановлению доверия? Можно ли сказать, что кризисная ситуация в Нарве в имевшихся условиях разрешилась максимально спокойно и корректно, и никаких реваншистских настроений в Нарве в связи с переносом танка не возникнет?