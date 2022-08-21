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Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего подростка

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего подростка
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Карл-Роберт.
Карл-Роберт. Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 17-летнего Карла-Роберта, который покинул свой дом в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся.

По словам родственников, молодой человек вышел из дома утром 20 августа и до сих пор не вернулся. У молодого человека есть с собой телефон, на который он не отвечает.

Рост Карла-Роберта около 180 сантиметров, худощавое телосложение. У него карие глаза, каштановые волосы, челка до глаз и черный рюкзак Adidas. Когда он вышел из дома, на нем были черные брюки, белая футболка и тонкий жилет Adidas с желтыми полосками. На ногах черно-белые кроссовки Nike. Также у него с собой ноутбук и сменная одежда.

Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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