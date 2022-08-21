Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 17-летнего Карла-Роберта, который покинул свой дом в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего подростка
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего подростка
По словам родственников, молодой человек вышел из дома утром 20 августа и до сих пор не вернулся. У молодого человека есть с собой телефон, на который он не отвечает.
Рост Карла-Роберта около 180 сантиметров, худощавое телосложение. У него карие глаза, каштановые волосы, челка до глаз и черный рюкзак Adidas. Когда он вышел из дома, на нем были черные брюки, белая футболка и тонкий жилет Adidas с желтыми полосками. На ногах черно-белые кроссовки Nike. Также у него с собой ноутбук и сменная одежда.
Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.