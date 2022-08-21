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Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний подросток найден

rus.postimees.ee
Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний подросток найден
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 17-летнего Карла-Роберта, который покинул свой дом в Ласнамяэ и не вернулся.

По словам родственников, молодой человек вышел из дома утром 20 августа и не вернулся. У молодого человека был с собой телефон, по которому он не отвечал.

Сегодня, 23 августа, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Карл-Роберт сам вернулся домой и с ним все в порядке. 

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