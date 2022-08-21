Полиция просила помощи в установлении местонахождения 17-летнего Карла-Роберта, который покинул свой дом в Ласнамяэ и не вернулся.
Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний подросток найден
Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний подросток найден
По словам родственников, молодой человек вышел из дома утром 20 августа и не вернулся. У молодого человека был с собой телефон, по которому он не отвечал.
Сегодня, 23 августа, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Карл-Роберт сам вернулся домой и с ним все в порядке.