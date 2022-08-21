Сингапур отменил запрет колониальной эпохи на секс между мужчинами

«Правительство отменяет (закон) и декриминализует секс между мужчинами. Я считаю, что это правильно, и с этим сейчас согласны большинство сингапурцев», – сказал он в знаменательной речи.

Ли добавил, что за последние 15 лет с тех пор, как правительство решило, что закон колониальной эпохи останется в силе, отношение к этому изменилось.

По его словам, гомосексуальных людей принимают все больше, особенно среди молодых сингапурцев.

Отмена закона приведет законодательство в соответствие с современными социальными нормами и, по словам Ли, принесет облегчение сингапурским геям.

Параграф 377A уголовного кодекса Сингапура, который восходит к британским колониальным временам, предусматривает до двух лет тюремного заключения за секс между мужчинами.

Активисты за права геев уже давно заявляли, что старый закон не соответствует все более современной культурной жизни богатого города-государства, и по этому вопросу было два безуспешных судебных разбирательства.

Однако отмена этого параграфа не означает, что определение брака изменится.

По словам Ли, правительство признает, что большинство сингапурцев не хотят отменять закон о браке, что может привести к значительным изменениям социальных норм в целом, в том числе в том, как следует определять брак, и как это понятие будут преподносить в школах.