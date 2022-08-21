Иран – в числе пяти стран, где смертная казнь применяется чаще всего. Однако ни в одной другой стране не казнят так много женщин, сообщает Amnesty International. Почему? Би-би-си поговорила об этом с иранскими правозащитниками внутри страны и за ее пределами.
Казни в Иране: почему Исламская Республика приговаривает женщин к смерти чаще, чем другие страны?
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Различные правозащитные группы говорят, что в Иране наблюдается волна казней. Только за последнюю неделю июля смертный приговор там получили 32 человека, включая троих женщин, обвиненных в убийстве своих мужей.
«В Иране нет тюремного срока за убийство. Ты либо помилован, либо казнен», – объясняет Роя Боруманд, исполнительный директор иранской правозащитной организации Abdorrahman Boroumand Center, базирующейся в США.
В некоторых других странах смертные приговоры выносятся чаще, чем в Иране, однако по данным Amnesty International, нигде больше не казнят так много женщин.
Так почему Иран казнит женщин?
Смертный приговор
По данным Abdorrahman Boroumand Center, в дополнение к трем женщинам, казненным на прошлой неделе, еще шесть были казнены в первые шесть месяцев текущего года.
Подавляющее число смертных приговоров в Иране получают мужчины. Однако количество казненных женщин в последние годы растет. Abdorrahman Boroumand Center зафиксировал 233 смертных приговора для женщин с 2000 года.
106 из этих женщин, по данным центра, казнены за убийство и 96 – за преступления, связанные с наркотиками.
Еще несколько женщин были приговорены к смерти за адюльтер.
Причем, как говорят сотрудники правозащитного центра, только о 15 процентах этих случаев сообщено официально, об остальных активисты узнали от политических заключенных или из утечек от чиновников.
Довольно много смертных приговоров правозащитники объясняют отсутствием гибкости в законодательстве – государство не может смягчить смертный приговор: решение о прощении должно исходить от семьи жертвы.Судебная система Ирана дискриминирует именно женщин, говорят правозащитники: так, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, для девочек установлен в 9 лет, для мальчиков – в 15 лет. А показаниям женщин всегда придается меньший юридический вес, чем словам мужчин.
Помощи нет
Иранская активистка Атена Даэми пыталась в последнюю минуту добиться отсрочки для одной из женщин, казненных за убийство своего мужа на прошлой неделе, 40-летней афганки Санубар Джалали.
Даэми надеялась поговорить с семьей мужа Санубар и попросить их о прощении.
«Мы пытались найти контакты семьи жертвы, но тюремные власти не помогли в этом. Они дали только номер телефона адвоката, назначенного государством, но он проигнорировал наши обращения», – Даэми рассказала Би-би-си.
«Бывает, тюремные власти помогают выйти на контакт с семьей и уговорить их принять »кровавые деньги« и простить, но далеко не всегда», – добавляет активистка.
Из двух других женщин, казненных в тот же день, что и Санубар Джалали, одну выдали замуж еще в 15-летнем возрасте, другую арестовали за убийство мужа больше пяти лет назад.
Рое Боруманд, впрочем, удалось кое-чего добиться. Она говорит, что вместе с другими правозащитниками ей удалось спасти от казни двух человек и еще восемь – от ампутации частей тела.
Слабая защита
Атена Даэми провела семь лет в тюрьме за свою правозащитную деятельность. Она говорит, что в женских тюрьмах в Иране отсутствуют самые базовые удобства, а заключенных иногда избивают.
Во время процесса суд, по словам Даэми, часто заранее настроен против женщины, поскольку судьями и адвокатами в Иране могут быть только мужчины.
Суд, по иранским правилам, должен предоставить адвоката защиты, однако, отмечает Даэми, защитники не очень-то помогают, учитывая что большинство из них в прошлом сами судьи или прокуроры.
«Очень нелегко доказать свою невиновность в деле об убийстве, – говорит Даэми. – Потому что в этих делах слова семьи жертвы имеют больший вес, чем слова обвиняемых».
Сексистская система
Иранская журналистка Асие Амини, которая сейчас живет в Норвегии, внимательно следила за случаями, когда женщин приговаривали к смертной казни. Она уверена, что корень проблемы – в самой правовой системе Ирана.
«Согласно закону, отец и дед по отцовской линии являются главами семьи и могут решать судьбу дочерей, в том числе и выдавать ее замуж», – Амини объясняет Би-би-си.
Это означает, что девушки, которых вынудили выйти замуж, могут столкнуться с серьезными проблемами, в том числе с домашним насилием, а получить развод в иранских судах практически невозможно, добавляет она.
Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, желающих защитить то, что они считают честью семьи.
«В таких обстоятельствах некоторые женщины навсегда остаются жертвами насилия», – говорит Амини, добавляя, что другие начинают задумываться об убийстве своих мужей-агрессоров.
«Некоторые из этих женщин признались, что совершили убийство сами или кто-то им помогал, – говорит она. – Но почти все они подчеркивали, что если бы был способ поддержать их в борьбе с насилием, которому они подвергались, они бы не совершили преступление».
Казни несовершеннолетних
В качестве примера того, как суды обращаются с некоторыми женщинами, Амини приводит дело 16-летней девочки Атефех Сахали, которая подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин.
Вместо того чтобы добиваться справедливости для девочки-подростка, в 2004 году судьи постановили, что у нее были внебрачные связи.
«Ее приговорили к смертной казни за то, что она призналась в сексе с мужчинами, хотя на самом деле ее изнасиловали», – говорит Амини.
Журналистка объясняет, что, согласно Исламскому уголовному кодексу Ирана, если мужчина или женщина признается в сексе на стороне, его или ее приговорят к 100 ударам плетью. А если это повторится трижды, то в четвертый раз могут приговорить к смертной казни.
«Но в случае с Атефе даже этот бесчеловечный закон не применялся, потому что я обнаружил, что ей нанесли по 100 ударов плетью только дважды, прежде чем судья постановил, что ее нужно казнить, – говорит Амини. – А на четвертый раз сам этот судья, его зовут Хаджи Резаи, накинул веревку на шею Атефе».
И это еще не самый вопиющий случай.
Наргес Мохаммади, активистка, выступающая против смертной казни, выложила в сеть видео, где сын женщины, обвиненной в убийстве мужа и приговоренной к повешению, сам выбивает табуретку из-под ног матери на виселице.
Мохаммади уверена, что родственники убитого мужа сильно надавили на сына, чтобы тот «восстановил честь семьи».
Инструмент запугивания
Амини сетует, что дискриминация в законе, судах и традициях заводит женщин в тупик – они могут быть либо преступницами, либо жертвами. Но как остановить эту череду казней, журналистка не знает.
«За те годы, что я слежу за подобными делами заключенных в разных тюрьмах, я действительно никогда не понимала, какую пользу правительству Ирана приносит такое жестокое наказание», – говорит она.
У Рои Боруманд есть свое предположение.
Иранские тюрьмы переполнены политзаключенными и осужденными по делам, связанным с употреблением наркотиков, поэтому иранские власти давят на семьи жертв и требуют поскорее вынести свое решение – казнить или простить, – чтобы освободить место.
Именно эта спешка, по предположению Боруманд, приводит к тому, что все больше людей отправляются на виселицу.
Правозащитница подозревает, что у властей есть и скрытые мотивы для вынесения жестких приговоров.
«Недавно одного мужчину приговорили к ампутации руки в Тегеране. Они привозят сюда осужденных со всей страны, чтобы проводить эти ампутации. Об этом широко не объявляют, однако делают все так, чтобы информация о наказаниях просочилась в массы и вызвала страх среди антиправительственных активистов», – считает Боруманд.
Правительство Ирана не отвечает на запросы Би-би-си о комментариях, однако ранее судебные органы Ирана заявляли, что казни законны и не нарушают международные обязательства страны (подписанные соглашения). Правительство Ирана также неоднократно опровергало сообщения о пытках и принуждении к признанию.