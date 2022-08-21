Казни в Иране: почему Исламская Республика приговаривает женщин к смерти чаще, чем другие страны?

Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, желающих защитить то, что они считают честью семьи.

«В таких обстоятельствах некоторые женщины навсегда остаются жертвами насилия», – говорит Амини, добавляя, что другие начинают задумываться об убийстве своих мужей-агрессоров.

«Некоторые из этих женщин признались, что совершили убийство сами или кто-то им помогал, – говорит она. – Но почти все они подчеркивали, что если бы был способ поддержать их в борьбе с насилием, которому они подвергались, они бы не совершили преступление».

Асие Амини винит религиозные законы и патриархальное общество в казнях женщин в Иране. Фото: Javad Montazeri

Казни несовершеннолетних

В качестве примера того, как суды обращаются с некоторыми женщинами, Амини приводит дело 16-летней девочки Атефех Сахали, которая подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин.

Вместо того чтобы добиваться справедливости для девочки-подростка, в 2004 году судьи постановили, что у нее были внебрачные связи.

«Ее приговорили к смертной казни за то, что она призналась в сексе с мужчинами, хотя на самом деле ее изнасиловали», – говорит Амини.

Журналистка объясняет, что, согласно Исламскому уголовному кодексу Ирана, если мужчина или женщина признается в сексе на стороне, его или ее приговорят к 100 ударам плетью. А если это повторится трижды, то в четвертый раз могут приговорить к смертной казни.