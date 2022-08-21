В воскресенье около семи часов вечера автомобиль Toyota выехал в кювет на 20-м километре шоссе Вильянди – Рынгу, на границе деревень Юленси и Метсла в волости Вильянди.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пьяный водитель закончил свой путь в кювете
Пьяный водитель закончил свой путь в кювете
По предварительным данным, Toyota вылетела в кювет, перевернулась через крышу и снова встала на колеса. Когда на место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели, в автомобиле находился только один мужчина, и правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.