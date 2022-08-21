Вс, 21.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пьяный водитель закончил свой путь в кювете

rus.postimees.ee
Пьяный водитель закончил свой путь в кювете
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Автомобиль Toyota выехал в кювет на 20-м километре шоссе Вильянди – Рынгу.
Автомобиль Toyota выехал в кювет на 20-м километре шоссе Вильянди – Рынгу. Фото: Kenno Soo

В воскресенье около семи часов вечера автомобиль Toyota выехал в кювет на 20-м километре шоссе Вильянди – Рынгу, на границе деревень Юленси и Метсла в волости Вильянди.

По предварительным данным, Toyota вылетела в кювет, перевернулась через крышу и снова встала на колеса. Когда на место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели, в автомобиле находился только один мужчина, и правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ключевые слова
Наверх