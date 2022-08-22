Комиссия Рийгикогу обсудит финансирование обучения на эстонском языке и высшего образования

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что в коалиционном соглашении прописано намерение перевести обучение на эстонский язык как в детском саду, так и в основной школе. «Дополнительные средства потребуются как для найма учителей, так и для того, чтобы разработать методику преподавания и выпустить учебники. Поэтому комиссия хочет ознакомиться с выделенным на эти нужды бюджетом», - сказал председатель комиссии.