В понедельник состоится внеочередное заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета. Комиссия ознакомится с программой перехода на эстоноязычное обучение и финансирования высшего образования.
Комиссия Рийгикогу обсудит финансирование обучения на эстонском языке и высшего образования
Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что в коалиционном соглашении прописано намерение перевести обучение на эстонский язык как в детском саду, так и в основной школе. «Дополнительные средства потребуются как для найма учителей, так и для того, чтобы разработать методику преподавания и выпустить учебники. Поэтому комиссия хочет ознакомиться с выделенным на эти нужды бюджетом», - сказал председатель комиссии.
Комиссия также планирует обсудить финансирование высшего образования. «Согласно коалиционному соглашению, с 2023 года финансирование высшего образования будет ежегодно увеличиваться на 15%. Крайне важно изыскать дополнительные средства. Поэтому мы хотим получить информацию о том, какой прогресс был в этом достигнут и достаточно ли дополнительных средств для заключения с вузами необходимых договоров», - добавил он.
На внеочередное заседание комиссии приглашены министр науки и образования Тынис Лукас, ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, председатель правления Эстонского союза работников образования Реэмо Волтри, член правления Союза учителей Эстонии Мари Карон, председатель Объединения руководителей школ Эстонии Урмо Уйболехт, государственный контролер Янар Холм и представитель Министерства финансов.