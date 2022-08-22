Жители Эстонии занимают у родственников больше денег, чем жители других Балтийских стран. Согласно исследованию, проведенному Kantar Emor и IPF Digital, более половины жителей Эстонии ежемесячно тратят деньги на личное благополучие.
Исследование: почти каждый третий житель Эстонии берет деньги в долг у родственников
Исследование показало, что 55% населения Эстонии регулярно инвестируют в свою внешность. Больше всего об этом заботятся женщины в возрасте 35-54 лет. Регулярные ежемесячные инвестиции во внешний вид являются нормой для 40% латышей и 48% литовцев.
Самыми большими любителями домашних питомцев являются латыши: 48% жителей Латвии выделяют расходы, связанные с домашними животными, как часть своих ежемесячных расходов. В Литве соответствующий показатель составляет 44%, а в Эстонии – 38%. Интересно, что только 27% населения Литвы ежемесячно тратят деньги на телевидение или стриминговые сервисы. Расходы в этой категории несут 66% латышей и 59% эстонцев.
У молодых эстоноземельцев ежемесячно остается финансовый запас, однако пенсионерам приходится трудно
45% жителей Эстонии в возрасте 18–34 лет подтверждают, что после оплаты всех счетов у них еще остаются деньги. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 4%. Треть респондентов из Эстонии утверждают, что их личное финансовое положение хуже, чем год назад. «Учитывая нынешний уровень инфляции, откладывать деньги после оплаты ежемесячных счетов становится все труднее. Даже в тех сферах, где заработная плата увеличивается, редко удается угнаться за инфляцией. Очевидно то, что нынешняя ситуация вызывает вопросы о будущем», – говорит Кристи Саареметс, исполнительный директор компании IPF Digital Estonia.
Только 28% пожилых людей (в возрасте 55-65 лет) говорят, что ежемесячно у них остаются деньги после оплаты регулярных счетов. 15% респондентов этой возрастной группы не имеют сбережений. Сложнее обстоит дело в Литве, где только 11% пенсионеров заявили, что у них ежемесячно остаются деньги. Интересно, что половина (50%) литовских мужчин заявили, что за последние 12 месяцев им удавалось откладывать деньги (в Эстонии 42% респондентов, в Латвии 37% респондентов).
Почти каждый третий житель Эстонии берет взаймы у родственников
Несмотря на то, что 52% эстонцев сообщили, что они не занимали деньги в течение последних 12 месяцев, 31% респондентов признали, что получали финансовую помощь от родственников. Каждый пятый житель Эстонии (21% респондентов) получал кредит в финансовом учреждении, а 12% брали в долг у друзей или коллег. «Понятно, что в первую очередь люди склонны искать финансовую помощь в кругу семьи, особенно в чрезвычайной ситуации. В то же время есть риск, что заимствование у родственников может сказаться на семейных отношениях», – добавила Саареметс.
Только каждый пятый (22%) литовец утверждает, что использует семейные связи для получения займа, 11% респондентов просят деньги в долг у друзей и коллег. Напротив, более половины (54%) жителей Латвии за последние 12 месяцев брали кредиты в финансовых учреждениях, что является наиболее распространенным способом получения дополнительных денег в стране.
Эстонцы доверяют консультантам, а латыши – себе
Каждый второй эстонец готов обратиться в финансовые учреждения и к консультантам за советом в сфере финансовых услуг. Несколько удивительно, что 23% латышей заявляют, что ни у кого не просят финансового совета, а 48% литовцев обращаются за советом к членам своей семьи.
Литовцы чувствуют себя в этой сфере очень уверенно: 76% потребителей сообщили, что они достаточно уверены в своих знаниях финансовых продуктов и услуг. Мужчины, как правило, выше оценивают свои знания, чем женщины (82% против 70%). Это понимание также коррелирует со способностью к сбережениям – чем больше денег люди могут откладывать, тем более они уверены в своих финансовых знаниях и навыках.
Исследование было проведено для IPF исследовательским агентством Kantar Emor в мае. В нем приняли участие: 501 житель Эстонии, 501 житель Латвии и 501 житель Литвы в возрасте от 18 до 65 лет.