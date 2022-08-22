Исследование: почти каждый третий житель Эстонии берет деньги в долг у родственников

Почти каждый третий житель Эстонии берет взаймы у родственников

Несмотря на то, что 52% эстонцев сообщили, что они не занимали деньги в течение последних 12 месяцев, 31% респондентов признали, что получали финансовую помощь от родственников. Каждый пятый житель Эстонии (21% респондентов) получал кредит в финансовом учреждении, а 12% брали в долг у друзей или коллег. «Понятно, что в первую очередь люди склонны искать финансовую помощь в кругу семьи, особенно в чрезвычайной ситуации. В то же время есть риск, что заимствование у родственников может сказаться на семейных отношениях», – добавила Саареметс.

Только каждый пятый (22%) литовец утверждает, что использует семейные связи для получения займа, 11% респондентов просят деньги в долг у друзей и коллег. Напротив, более половины (54%) жителей Латвии за последние 12 месяцев брали кредиты в финансовых учреждениях, что является наиболее распространенным способом получения дополнительных денег в стране.

Эстонцы доверяют консультантам, а латыши – себе

Каждый второй эстонец готов обратиться в финансовые учреждения и к консультантам за советом в сфере финансовых услуг. Несколько удивительно, что 23% латышей заявляют, что ни у кого не просят финансового совета, а 48% литовцев обращаются за советом к членам своей семьи.

Литовцы чувствуют себя в этой сфере очень уверенно: 76% потребителей сообщили, что они достаточно уверены в своих знаниях финансовых продуктов и услуг. Мужчины, как правило, выше оценивают свои знания, чем женщины (82% против 70%). Это понимание также коррелирует со способностью к сбережениям – чем больше денег люди могут откладывать, тем более они уверены в своих финансовых знаниях и навыках.