В Таллиннском аэропорту пройдет информационное мероприятие о правах авиапассажиров

Основная цель мероприятия – пробудить интерес пассажиров к своим правам, предоставить информацию о том, как быть в курсе своих прав, а также призвать авиапассажиров обращаться за советом и помощью в случае необходимости. При этом информировать пассажиров об их обязанностях.

Жалобы на нарушение прав авиапассажиров – очень актуальная потребительская проблема, причиной которой является нехватка кадров в авиации, что приводит к задержкам, отменам рейсов, а также проблемам с перемещением багажа. Основные причины споров — отказ в выплате компенсаций пассажирам в случае длительных задержек или отмен рейсов. Из жалоб потребителей можно сделать вывод, что авиаперевозчики часто не выполняют свои обязанности по заботе о пассажирах, а пассажиры не информируются на уровне, установленном регламентом Европейского Союза.

Информационное мероприятие организовано Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора и входящим в его состав Консультативным центром ЕС по защите прав потребителей. Центр разрешает трансграничные жалобы потребителей, значительную часть которых составляют дела, связанные с правами авиапассажиров.