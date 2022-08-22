В июне цены производителей промпродукции выросли почти на 30%

По словам аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с июлем прошлого года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3 %, в том числе в производстве продуктов питания — 25,1 %», — добавил Валгенберг.

По сравнению с июнем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии и продуктов питания. Влияние на индекс оказало также снижение цен в деревообработке и в производстве электронного оборудования и топливных масел.

Индекс цен на экспортную продукцию в июле повысился по сравнению с июнем на 0,4 %. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, изделий из металла и сельскохозяйственной продукции. По сравнению с июлем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 26,8 %.