Жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

С 22 по 28 августа городские станции по приему отходов вновь бесплатно принимают от жителей Таллинна крупногабаритные отходы.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать на обслуживающем дом предприятии, в течение недели зарегистрированные жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях по приему отходов.

«Мы начали кампании по сбору крупногабаритных отходов весной этого года, и результаты показывают, что люди активно пользуются этой возможностью. В ходе акций горожане сдают в несколько раз больше отходов, чем обычно. Каждая непригодная к использованию вещь, которая была утилизирована – это шаг к более чистой окружающей среде. Я хотел бы поблагодарить всех, кто ответственно утилизирует отходы и заботится о чистоте городского пространства», – сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

В ходе первой акции, которая была проведена в марте, на столичные станции по приему отходов было доставлено в десять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно за неделю в марте – 1 472 м3. В ходе второй акции, которая проводилась в мае в ходе Месяца окружающей среды, было утилизировано в пять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно – 1 247 м3.