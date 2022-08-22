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Жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

BNS
Жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
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Мусорная станция. Фото иллюстративное.
Мусорная станция. Фото иллюстративное. Фото: Эльмо Рииг/Sakala

На наступившей неделе жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

С 22 по 28 августа городские станции по приему отходов вновь бесплатно принимают от жителей Таллинна крупногабаритные отходы.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать на обслуживающем дом предприятии, в течение недели зарегистрированные жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях по приему отходов.

«Мы начали кампании по сбору крупногабаритных отходов весной этого года, и результаты показывают, что люди активно пользуются этой возможностью. В ходе акций горожане сдают в несколько раз больше отходов, чем обычно. Каждая непригодная к использованию вещь, которая была утилизирована – это шаг к более чистой окружающей среде. Я хотел бы поблагодарить всех, кто ответственно утилизирует отходы и заботится о чистоте городского пространства», – сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

В ходе первой акции, которая была проведена в марте, на столичные станции по приему отходов было доставлено в десять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно за неделю в марте – 1 472 м3. В ходе второй акции, которая проводилась в мае в ходе Месяца окружающей среды, было утилизировано в пять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно – 1 247 м3.

За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К крупногабаритным отходам относятся: мебель и части мебели (например, диван, стол, полка), ковры и другие напольные покрытия, матрасы, шторы и карнизы, большие цветочные горшки, вешалки для одежды, зеркала, спортивный инвентарь, велосипеды, сломанные лыжи и санки, детские коляски, рождественские ели.

Крупногабаритными отходами не являются: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски), опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер), проблемные отходы (например, запчасти для автомобилей, шины), металлолом, электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита), а также прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ-теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа-теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Информацию об услугах и графике работы станций можно найти на сайте.

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