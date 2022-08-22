Интерес людей к электромобилям резко вырос, несмотря на растущую стоимость электроэнергии

«Хотя электроэнергия в настоящее время стоит дорого, если учитывать общие затраты, электромобили будут по-прежнему иметь преимущество перед машинами на ДВС», – сказал Соодла. По словам Соодла, на продажи электромобилей также влияют экологические нормы, которые не позволяют производителям выпускать и продавать машины, потребляющие слишком много топлива.

По словам Соодла, в последние годы на долю электромобилей приходилось от двух до четырех процентов всего рынка новых автомобилей. Как и в остальном мире, в странах Балтии за последние шесть месяцев произошел значительный поворот. «За последние полгода в Эстонии, Латвии и Литве было продано в общей сложности более 1400 электромобилей, из которых почти 400 были проданы в Эстонии. Рост был стремительным, так как в 2021 году в Эстонии было продано 264 электромобиля, а в 2020 году – 109», – сказал руководитель Luminor Liising.

По данным Департамента транспорта, у Hyundai, например, за пять месяцев среди автомобилей, проданных в Эстонии, на электромобили приходится целых 27%. Статистика показывает, что все больше автопроизводителей инвестируют в электромобили, и потребители также проявляют повышенный интерес. По словам Соодла, изменения отражаются и в распределении рынка: если в предыдущие годы электромобили выпускали несколько брендов, то сейчас на рынке электромобилей закрепились все самые популярные автопроизводители.