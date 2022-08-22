ВИДЕО ⟩ В Риге началась подготовка к сносу советского памятника, противники планируют акцию протеста

В понедельник, 22 августа, в парке Победы началась обустройство площадки для демонтажа, чтобы в ближайшее время снести памятник Советской армии.

На пресс-конференции заместитель начальника Главного управления Государственной полиции Ансис Пумпурс призвал людей не подходить к этому памятнику без необходимости, а исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что памятник не будет взорван. Также он подчеркнул, что в районе памятника будет действовать запрет на дроны.

Представитель Рижской думы сообщил, что будет установлен строительный забор и 1,5-километровый защитный забор, который ограничит движение пешеходов. С 23 августа на территорию будет завезена техника.

Ланге, когда его спросили, когда именно памятник будет снесен, не назвал СМИ конкретной даты. Дата, сказал Ланге, не сообщается из соображений безопасности. Он лишь напомнил, что памятник должен быть снесен до 15 ноября этого года.

Видео: подготовка площадки для демонтажа памятника

5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы. В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 миллиона евро.

Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.