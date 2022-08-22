Между удавом и гадюкой. Что происходит с российской экономикой во время войны?

Санкции стран Запада могут привести к тому, что Россия останется без ценных технологий. Фото: Getty Images

Ениколопов считает, что это влияние проявится позже - эффект очень медленный. Неясно, смогут ли параллельный импорт и поставки из Китая как-то его свести на нет.

«Китай, конечно же, является технологическим лидером, и у него нет причин так сильно помогать России, это не в его интересах, они очень прагматичные. Поэтому они будут торговать, но не делать так, чтобы Россия не отставала технологически», - поясняет экономист.

«Торговые санкции по большому счету еще не реализовались полноценно», - напоминает Донец. Она не уверена, что часть бизнеса сможет «воспроизводить производственный цикл» без импорта технологий.

Еще один риск - это нефтяное эмбарго, которое будет введено с конца этого года.

«Мы потеряли репутацию. Это проблема не краткосрочная, а долгосрочная, на долгие годы вперед. Россия не сможет быть полностью интегрирована в мировую экономику, и это означает, что она не сможет развиваться теми же темпами и будет отставать от технологических лидеров», - добавляет Ениколопов.

Технологическое же отставание приведет к перестройке экономики - к более примитивным технологиям и менее качественным товарам.

«Российская экономика находится в начальной точке своего движения в сторону другого устройства. Если раньше была рыночная экономика, ориентированная на догоняющее развитие по отношению к ведущим странам, то теперь - движется к централизованной экономике, которая будет бедной и неразвивающейся. Но это только начало пути», - так описывает перестройку Сонин.