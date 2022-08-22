Цены на газ в Европе впервые с марта превысила $3000 за тысячу кубометров

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $3024 за тысячу кубометров., передает «Интерфакс».

С начала августа средняя цена на TTF составила 2230 долларов, в июле газ торговался в среднем по 1764 доллара за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали 3898 долларов.

В пятницу вечером «Газпром» сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали «Северный поток» КС «Портовая» будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн кубометров газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции «Портовая». На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens.