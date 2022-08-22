В Кассе по безработице зарегистрировано несколько тысяч украинских беженцев

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 15 по 21 августа на учет встали 338 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 66 человек, из них 39 прекратили числиться безработными по собственному желанию, а 25 как нашедшие работу. Всего сняты с учета 5348 человек, 3121 из них приступил к работе.

54,6 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 11,6 процента в Ида-Вирумаа и 9 процентов в Тартуском уезде.

Женщины составляют 80,1, а мужчины 19,9 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 10,9 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,3 процента к возрастной группе 25–54 года, а 13,8 процента – это люди старше 55 лет.

У 62,4 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 11,5 процента специальное образование, 16,5 процента не имеют специального образования, данные об образовании 9,6 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,3 процента, 17,4 процента составляют специалисты высшего уровня, 12,3 процента техники и специалисты среднего звена, а 13,4 процента не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получили 130 человека (38,5 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 75,7 процента зарегистрированных в качестве безработных.