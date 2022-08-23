Говорим – русские, подразумеваем – танк? Демонтаж останков СССР и надежда на новое начало для Эстонии

После принятия решения правительства о переносе мемориалов с символикой советской власти из публичного пространства у некоторых политических игроков, так или иначе, подыгрывающих путинской Москве, появился сильнейший козырь – память о «подвиге» русского солдата. Почему Нарва не поддалась провокациям и спокойно отреагировала на демонтаж монументов? Вспомним ли мы через десять лет эти события как начало настоящего примирения?