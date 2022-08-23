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Говорим – русские, подразумеваем – танк? Демонтаж останков СССР и надежда на новое начало для Эстонии

Денис Антонов
, Корреспондент-редактор
Говорим – русские, подразумеваем – танк? Демонтаж останков СССР и надежда на новое начало для Эстонии
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Нарва, 16 августа 2022 года. Символов Красной армии на Петровской площади больше нет.
Нарва, 16 августа 2022 года. Символов Красной армии на Петровской площади больше нет. Фото: Денис Антонов

После принятия решения правительства о переносе мемориалов с символикой советской власти из публичного пространства у некоторых политических игроков, так или иначе, подыгрывающих путинской Москве, появился сильнейший козырь – память о «подвиге» русского солдата. Почему Нарва не поддалась провокациям и спокойно отреагировала на демонтаж монументов? Вспомним ли мы через десять лет эти события как начало настоящего примирения?

Учитывая, что объектов, до сих пор обозначающих советское присутствие на территории Эстонии, около 400, многие пророссийски настроенные силы, запланировали многомесячное противостояние между русскоязычным населением и эстонским государством.

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