Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллинн добивается включения в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС полного запрета на экспорт любого топлива и углеводородов из России.
Эстония добивается полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ
О необходимости введения всеобъемлющего эмбарго на российские энергоносители глава эстонского МИД заявил 22 августа в эфире Vikerraadio.
«Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины, – цитирует Урмаса Рейнсалу ERR. - Вдаваться в подробности мы сейчас не будем».
Тем не менее, Рейнсалу перечислил, что Эстония настаивает не только на комплексном эмбарго на российские энергоносители, но и предлагает ввести запрет на некоторые новые товарные группы и лица, а также окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT.
Глава МИД напомнил, что Эстония добивается запрета на въезд в Европу гражданам РФ.
«Более десяти миллионов граждан России имеют право на въезд в Европейский союз. Кто-то должен сделать первый шаг и, надеюсь, нам удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам», – сказал Рейнсалу.
По словам министра иностранных дел, надежда российской власти на то, что Европа устанет быть последовательной в своем давлении на Москву, несостоятельна.
«Мы должны заявить, что это ложная надежда. Мы готовы помогать Украине и давить на Россию настолько, что последняя будет вынуждена отступить. Важно проявить решимость и твердость характера», – отметил Рейнсалу.
Ранее с критикой идеи полного запрета на въезд в ЕС гражданам РФ выступали официальные лица Германии, Франции, Италии и ряда других стан-членов союза. Топливное эмбарго в настоящее время не является всеобщим. Россия продолжает поставлять углеводороды в ЕС, несмотря на все заявления политиков. 22 августа на фоне новостей об очередном ремонте газопровода «Северный поток», спотовые цены на газ в Европе приблизились к отметке 3000 долларов за 1000 кубометров.