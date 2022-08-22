В ближайшие недели начнется реконструкция улицы Вана-Каламая

«В результате реконструкции улицы Вана-Каламая будет создано качественное городское пространство, где удобно и безопасно передвигаться прежде всего пешком и на велосипеде. Большие преобразования ждут территорию автобусной стоянки возле Балтийского вокзала – это пространство станет продолжением улицы, оттуда можно будет попасть в Старый город, не спускаясь в тоннель», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Зона реконструкции по большей части проходит вдоль улицы Вана-Каламая, работы будут осуществляться на участке от улицы Нунне (со стороны Тоомпуйестеэ) до улицы Суур-Патарей. В рамках проекта будет построена площадь возле Балтийского вокзала и реконструирована площадка перед зданием основной школы Гимназии Густава Адольфа.

Фото: Tallinna strateegiakeskus

«В связи с проведением строительных работ на улице Вана-Каламая повседневная жизнь горожан будет в течение длительного времени нарушена, однако цель оправдывает средства – в результате реконструкции в городе появится безопасная современная улица. Важно, чтобы на протяжении всего строительства у жителей была необходимая информация о работах и организации дорожного движения», – сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.

После реконструкции улица соединит Каламая и Старый город, а пешеходы смогут переходить улицу, не спускаясь в тоннель. Улица приобретет новый облик за счет современной уличной мебели, озеленения и площадей. Пешеходам и велосипедистам будет предоставлено больше пространства, чем автомобилям.

23 августа в 17:30 в новом здании Гимназии Густава Адольфа (улица Вана-Каламая, 9) состоится открытая встреча, на которой местных жителей познакомят с графиком и этапами реконструкции, временной организацией дорожного движения и парковки, расскажут о доступе к жилым домам и поделятся прочей важной информацией.

Фото: Tallinna strateegiakeskus

Проект реконструкции уличного пространства Вана-Каламая основан на работе Kasvulava («Питомник») архитекторов Сийри Валлнер, Индрека Пейла и Кристель Нийсуке из бюро Kavakava OÜ, которая стала победителем проведенного в 2017 году архитектурного конкурса. Работы будет осуществлять предприятие Tallinna Teede Aktsiaselts.