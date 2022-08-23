Калев Стойческу ⟩ Российский туризм на Западе – это цинично

В то же время путинский режим отчаянно пытается сохранить «нормальность» внутри России, демонстрируя, что агрессивная война против Украины не делает жизнь россиян невыносимой. Скорее наоборот. Украинцев убивают, европейцы стонут от экономических трудностей, жители Африки и Ближнего Востока голодают, а россияне получают удовольствие от жизни.
Они спокойно нежатся на пляжах Крыма, буквально в двух шагах от территории Украины, которую их «героические» бойцы «освобождают» бомбами и ракетами. Они расслаблялись до тех пор, пока взрывы не загрохотали уже на их авиабазе и им не пришлось удирать через Путинский мост на просторы своей великой Родины.
Крайняя жестокость, цинизм и гротеск путинского режима, видимо, уже никого не удивляют. Но опорой власти Путина по-прежнему являются люди, которые поддерживают своего царя и одобряют его политику, используя самые странные аргументы. Гуманный Запад, в свою очередь, пытается найти оправдания путинистам. Якобы это война Путина, а российский народ в ней не участвует. Ах, «бедным людям промыли мозги», они просто не понимают! Это не так. Они все понимают и одобряют.
Да, есть российские граждане, которые против Путина и войны. Но будем честны: по российским меркам их немного. Они лишь «фиговый листок» для великой русской нации, но не более того. Запад не может и не должен принимать решения против России, оглядываясь на этих немногих, потому что, к сожалению, в итоге они ничего не изменят. В качестве аргумента говорят, что в Европу ездят более обеспеченные россияне, которые не являются сторонниками Путина. Но посмотрим правде в глаза: наверное, все те россияне, которым был противен и невыносим путинский режим и у которых есть возможность путешествовать, уже давно покинули страну.