Калев Стойческу ⟩ Российский туризм на Западе – это цинично

В то же время путинский режим отчаянно пытается сохранить «нормальность» внутри России, демонстрируя, что агрессивная война против Украины не делает жизнь россиян невыносимой. Скорее наоборот. Украинцев убивают, европейцы стонут от экономических трудностей, жители Африки и Ближнего Востока голодают, а россияне получают удовольствие от жизни.

Они спокойно нежатся на пляжах Крыма, буквально в двух шагах от территории Украины, которую их «героические» бойцы «освобождают» бомбами и ракетами. Они расслаблялись до тех пор, пока взрывы не загрохотали уже на их авиабазе и им не пришлось удирать через Путинский мост на просторы своей великой Родины.

Крайняя жестокость, цинизм и гротеск путинского режима, видимо, уже никого не удивляют. Но опорой власти Путина по-прежнему являются люди, которые поддерживают своего царя и одобряют его политику, используя самые странные аргументы. Гуманный Запад, в свою очередь, пытается найти оправдания путинистам. Якобы это война Путина, а российский народ в ней не участвует. Ах, «бедным людям промыли мозги», они просто не понимают! Это не так. Они все понимают и одобряют.