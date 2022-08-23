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Калев Стойческу ⟩ Российский туризм на Западе – это цинично

Калев Стойческу
Российский туризм на Западе – это цинично
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Калев Стойческу.
Калев Стойческу. Фото: Madis Veltman
  • Путинский режим создает у своих граждан ощущение нормальности происходящего
  • Нельзя допускать, чтобы россияне массово ездили в Европу на отдых и шопинг
  • Визовые ограничения – это проявление гуманизма в отношении тех, кто о гуманизме забыл

Россия каждый день убивает украинских мужчин, женщин и детей. Она разрушает их дома, школы, больницы, торговые центры, разрушает их жизнь. Россия ведет неспровоцированную, неоправданную, жестокую, варварскую войну, чтобы у Украины и украинцев не было будущего. Хоть в составе России, хоть вне ее, пишет сотрудник Центра оборонных исследований Калев Стойческу.

В то же время путинский режим отчаянно пытается сохранить «нормальность» внутри России, демонстрируя, что агрессивная война против Украины не делает жизнь россиян невыносимой. Скорее наоборот. Украинцев убивают, европейцы стонут от экономических трудностей, жители Африки и Ближнего Востока голодают, а россияне получают удовольствие от жизни.

Они спокойно нежатся на пляжах Крыма, буквально в двух шагах от территории Украины, которую их «героические» бойцы «освобождают» бомбами и ракетами. Они расслаблялись до тех пор, пока взрывы не загрохотали уже на их авиабазе и им не пришлось удирать через Путинский мост на просторы своей великой Родины.

Крайняя жестокость, цинизм и гротеск путинского режима, видимо, уже никого не удивляют. Но опорой власти Путина по-прежнему являются люди, которые поддерживают своего царя и одобряют его политику, используя самые странные аргументы. Гуманный Запад, в свою очередь, пытается найти оправдания путинистам. Якобы это война Путина, а российский народ в ней не участвует. Ах, «бедным людям промыли мозги», они просто не понимают! Это не так. Они все понимают и одобряют.

Да, есть российские граждане, которые против Путина и войны. Но будем честны: по российским меркам их немного. Они лишь «фиговый листок» для великой русской нации, но не более того. Запад не может и не должен принимать решения против России, оглядываясь на этих немногих, потому что, к сожалению, в итоге они ничего не изменят. В качестве аргумента говорят, что в Европу ездят более обеспеченные россияне, которые не являются сторонниками Путина. Но посмотрим правде в глаза: наверное, все те россияне, которым был противен и невыносим путинский режим и у которых есть возможность путешествовать, уже давно покинули страну.

Много лет назад Евросоюз даже обсуждал безвизовый режим с Россией. Конечно, Кремль обвинил Европу в том, что она не хочет подать гражданам России безвизовый режим на блюдечке. С другой стороны, совершенно очевидно, что если бы Евросоюз всерьез сделал такое предложение России, то Путин отказался бы по любым «техническим» причинам, ибо незарегистрированные и неконтролируемые граждане западных стран в России были бы слишком серьезной задачей для ФСБ.

В Европе также говорили о выдаче виз гражданам России в упрощенном порядке. Это даже фигурировало в опубликованной в ноябре прошлого года программе партии канцлера Германии (СДПГ) – речь шла об облегчении контактов с российской молодежью. Некоторое время на юго-восточной границе Эстонии также преобладал упрощенный порядок, позволяющий жителям приграничных территорий, например, посещать могилы родственников или церковные праздники по другую сторону границы. Когда говорят о поездках российских граждан на Запад с визой или по упрощенной процедуре, возникает вопрос, действительно ли это улучшило отношения между Россией и Западом? Нет. Тогда давайте зададимся вопросом: может ли прекращение туристических визитов россиян (за некоторыми разумными исключениями) ухудшить отношения между Россией и Западом? Наверное, нет – они и так уже очень плохие.

Наконец, говорят, что отказ в выдаче шенгенских виз гражданам России – это вопрос гуманности. Мы гуманны, а простых людей, которые никого не убивают, нельзя так наказывать. Вот мы и спрашиваем у них: где ваша человечность? Почему вы позволяете Путину продолжать войну? Почему украинцы храбро сражаются и готовы умереть за свою землю и свободу, а вы не готовы бороться за свою свободу и остановить войну?

Пока Россия продолжает войну в Украине, российские граждане не должны ездить загорать на пляжи Латвии и Греции, делать покупки в Париже и Лондоне. Граждане России должны понимать, что их война – недопустимое преступление, и она касается их непосредственно. Путин пытается сделать все, чтобы россияне поддерживали войну, но не чувствовали бы себя причастными к ней или ответственными за нее. Можем ли мы помочь? Выдачу шенгенских виз гражданам России необходимо немедленно прекратить.

Почему бы не пойти еще дальше? Президент Латвии предложил отменить визы и виды на жительство тех граждан России, которые уже находятся в Европейском союзе, но явно и доказуемо поддерживают Путина и его войну. Нам такие люди – если их можно назвать людьми – на нашей территории не нужны.

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