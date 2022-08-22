Доставка на дом в формате Netflix: на рынке появится новая услуга Wolt+

По словам директора Wolt Baltic Лийс Ристал, объяснить сервис Wolt+ куда легче, если сравнить его с Netflix. «По сути, это служба доставки на дом в формате Netflix. Пользователь вносит фиксированную ежемесячную плату и может заказывать продукты и еду из ресторанов, не доплачивая за доставку», – сказала Ристал.

Подключиться к сервису Wolt+ можно с сегодняшнего дня. «Наши пользователи и торговые партнеры в некотором смысле являются тестовой группой, так как услуга совершенно новая. Сейчас сервис доступен для 50 процентов наших пользователей и, надеюсь, к концу недели будет доступен для всех», – поясняет Ристал.

С начала этого года сервис был протестирован на нескольких рынках. В числе первых стран были Польша, Чехия и Грузия, также Wolt+ доступен на всех рынках Северной Европы и в Японии. По словам Ристал, пандемия сильно изменила потребительские привычки, и подобные решения, облегчающие жизнь людей, являются абсолютной нормой. «Снятие ограничений не вернуло людей к старым привычкам. Поэтому мы убеждены, что система ежемесячной подписки оправдает ожидания пользователей и их заказы всегда будут доставлены к двери в течение 30 минут», – прокомментировала Ристал.

Что такое Wolt+?

Оформляя ежемесячную подписку Wolt+, доставка каждого заказа из любого заведения, доступного в системе услуги, автоматически становится бесплатной. Подписку можно отменить в любое время.