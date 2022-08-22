С сегодняшнего дня компания Wolt первой в Эстонии представит услугу доставки на основе ежемесячной подписки, которая позволит оформлять заказы из сотен ресторанов и магазинов с бесплатной доставкой на дом.
Доставка на дом в формате Netflix: на рынке появится новая услуга Wolt+
По словам директора Wolt Baltic Лийс Ристал, объяснить сервис Wolt+ куда легче, если сравнить его с Netflix. «По сути, это служба доставки на дом в формате Netflix. Пользователь вносит фиксированную ежемесячную плату и может заказывать продукты и еду из ресторанов, не доплачивая за доставку», – сказала Ристал.
Подключиться к сервису Wolt+ можно с сегодняшнего дня. «Наши пользователи и торговые партнеры в некотором смысле являются тестовой группой, так как услуга совершенно новая. Сейчас сервис доступен для 50 процентов наших пользователей и, надеюсь, к концу недели будет доступен для всех», – поясняет Ристал.
С начала этого года сервис был протестирован на нескольких рынках. В числе первых стран были Польша, Чехия и Грузия, также Wolt+ доступен на всех рынках Северной Европы и в Японии. По словам Ристал, пандемия сильно изменила потребительские привычки, и подобные решения, облегчающие жизнь людей, являются абсолютной нормой. «Снятие ограничений не вернуло людей к старым привычкам. Поэтому мы убеждены, что система ежемесячной подписки оправдает ожидания пользователей и их заказы всегда будут доставлены к двери в течение 30 минут», – прокомментировала Ристал.
Что такое Wolt+?
Оформляя ежемесячную подписку Wolt+, доставка каждого заказа из любого заведения, доступного в системе услуги, автоматически становится бесплатной. Подписку можно отменить в любое время.
Ежемесячная плата за подписку в Эстонии составит 4,99 евро. Проведя несложный математический подсчет, становится ясно: оформляя более двух заказов в месяц, пользователи могут существенно экономить на доставке.
Как это работает?
Все пользователи могут присоединиться к системе подписки в приложении Wolt. Если подписка оформлена, рядом с несколькими ресторанами и магазинами появится синий знак W+. Это означает, что места находятся в радиусе трех километров и входят в систему бесплатной доставки на дом. Пользователь оплачивает свой заказ, как и раньше, но плата за доставку на дом не добавляется. Проще простого.
Wolt+ доступен во всех городах, где есть услуга Wolt: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Нарва-Йыэсуу. Минимальная стоимость корзины для покупок должна составлять 9 евро в местах общественного питания, 20 евро в продуктовых магазинах и 12 евро в остальных магазинах.
Wolt – это технологическая компания из Хельсинки, которая позволяет с легкостью находить и оформлять заказы в лучших ресторанах и магазинах. Wolt разрабатывает ряд технологий от местной логистики до программного обеспечения для розничной торговли и финансовых решений, а также управляет своими продуктовыми магазинами под брендом Wolt Market. Wolt была основана в 2014 году и объединилась с DoorDash в 2022 году. Сегодня DoorDash работает в 27 странах, 23 из которых используют продукт и бренд Wolt.