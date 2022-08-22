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«Разумнее взять паузу»: в Эстонии замораживают строительные проекты

Лийна Лакс
«Разумнее взять паузу»: в Эстонии замораживают строительные проекты
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Рост цен вынуждает замораживать строительные проекты.
Рост цен вынуждает замораживать строительные проекты. Фото: Postimees/Sille Annuk

В Эстонии один за другим ставят на паузу строительные проекты. За причиной далеко ходить не надо: госсектор хотел потратить на строительство Вильяндиской больницы 47 миллионов, но только сейчас выяснилось, что цена будет как минимум на 20 миллионов евро выше. Строители Rail Baltic подсчитали, что Таллиннский пассажирский терминал будет построен за 178 миллионов евро, но единственным предприятием, сделавшим предложение, было иатльянское Rizzani de Eccher, которое было готово построить терминал за 346 миллионов евро. Власти Пярну надеялись построить новый мост за 40 миллионов евро, но поступившие предложения были в диапазоне от 71 до 76 миллионов евро. После этого вице-мэру Меэлису Кукку ничего не оставалось, как заявить в публичном заявлении, что: «В сложившейся ситуации имеет смысл взять паузу, внести изменения в проект и двигаться дальше».

В связи с повышением цен представители строительной отрасли несколько раз проводили переговоры с правительством, но, похоже, хорошего решения против инфляции нет. Ситуация настолько ухудшилась, что прямо сейчас, когда начались переговоры о государственном бюджете, всем звеньям госаппарата было приказано составить рейтинг объектов, которые необходимо построить и на которые нужно срочно найти дополнительные деньги, а какие можно отложить в дальний ящик.

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