Моя главная новостная лента – это группа в Facebook «Граница Нарва-Ивангород». Группа стала бешено популярна во времена пандемии, когда транспорт отменился, а границы захлопнулись. До ковида там обсуждали разве что время в очереди на мосту Дружбы, соединяющем две страны, да проблемы лизинговых автомобилей: SEB пускают, а Swed? А Luminor?! А также всякие таможенные вопросы – сколько можно сыра в Россию и алкоголя в Эстонию. Были новости типа: у российской границы завис компьютер, поэтому в ближайшие часы лучше не ездить. Золотые времена!
ЕВА ПУНШ ⟩ Туда-сюда-обратно. Нарва-Ивангород-Нарва
В марте 2020 года сухопутная граница между Эстонией и Россией приобрела особое значение. Эстония пускала транзит в обе стороны. Из Эстонии улетали самолеты в другие европейские города. Путешественники стали вступать в эту приграничную группу, чтобы задать вопрос. Ответы читали мало. Есть такой анекдот: приезжий спрашивает у водителя автобуса, доедет ли он до вокзала. Водитель отвечает: «Нет!», а другой приезжий тут же уточняет: «А я?!»
Посты выглядят поучительно. Многие люди считают, что законы с разных сторон границы должны быть зеркальны. Если Эстония впустит, то Россия выпустит. Люди путают буквы в словах вЪезд и вЫезд. Не понимают, чем таможенная служба отличается от пограничной.
В начале 2022 года постковидная жизнь стала налаживаться, границы – открываться. Самолеты полетели, автобусы вернулись – по 10 рейсов в день. Но тут случилось 24 февраля. Новый военный порядок. В этом новом порядке участников группы взволновал только вопрос их багажа. Эстонские жители решили, что теперь под запретом российские товары и стали робко уточнять, можно ли ввезти в Эстонию российские конфеты.
Приграничная группа вдруг превратилась в пункт обмена валют. Весной 90% постов были только про «меняю, какой курс». Меняли прямо на мосту наличные, а в комментах безналичные. Умилительно выглядели посты: «Продам рубли. Купила неделю назад. Не пригодилось!». Когда ЕС запретил вывоз евробанкнот на территорию РФ и РБ, валютная биржа «на мосту» заиграла новыми красками. Весной Россия запретила вывоз сахара. Жителей Эстонии, которые ходят через границу ежедневно, это крайне обеспокоило. Пусть в Эстонии сахар стоил 59 центов и высился в магазинах штабелями. Раз в России дефицит – надо брать там за сто рублей и везти контрабандой.
Где сахар, там и соль. Соль нужна только самая простая и дешевая – каменная, крупного помола, неочищенная. В Эстонии такую соль разобрали сразу и побежали за ней в Россию. Французская, испанская – не годятся. Морская соль – не то, огурцы не посолить, капусту не заквасить. Позже к дефицитным продуктам присоединились крупы и подсолнечное масло. Весной подсолнечное масло стоило в России 100-150 рублей, а в Эстонии 3 евро. Надо брать! 10 литров привезешь, на год хватит, пять евро сэкономишь! И крупы тоже, потому что российская таможня стала спрашивать про злаковые. Кошмар, надо брать и быть в тренде таможни. Уточняли, является ли подсолнечник злаковым, можно ли везти масло.
Уход западных магазинов, брендов, фирм из России тоже повлиял на контент группы. Эстония слишком маленькая, полноценная «Икея» только намечается. Много лет икеевские товары возили сюда из Финляндии и даже из России (изза таможенных пошлин – сложнее, конечно), потом и из Латвии, где «Икеа» уже есть. И вот – в приграничной группе пост с просьбой помочь провезти 300 килограммов икеевских товаров из Таллинна в СПб. «Пошлину готов оплатить».
Через границу Ивангород-Нарва сейчас идет основной поток военных беженцев, которые были вывезены в Россию из Украины, но желают Россию покинуть. Из-за этого рейсовые автобусы часто задерживаются, это раздражает попутчиков. Все ругают правительство. Правда, не всегда уточняют, какое. Эстония начала аннулировать визы прямо на границе тем российским гражданам, которые демонстрируют наличие символики, поддерживающей нападение на Украину («георгиевская ленточка», флаги, наклейки с буквами Z и V).
Но хоть что-то советское из России в Эстонию привезти надо. Мой фаворит – пост: «Кто поможет привезти аппарат, приводимый в действие монетами, для газированной воды, он древний – 1985 года, но абсолютно новый, ценой в 100 тысяч рублей». Вот это ностальгия по СССР! Логично, что о войне в группе говорить не принято. Санкции считаются таможенным произволом. За напоминание о войне модератор может и забанить.
Основная тема второй половины лета – конечно, запрет на выдачу виз и новые таможенные правила ЕС, запрещающие также вывоз предметов роскоши. Существует и ограничение на ввоз из РФ древесины, стекла, бетона, крепкого алкоголя. «А ложку деревянную можно?»; «Конфеты с ликером можно?»; «А если детское питание в стеклянной бутылочке?» Про бетонные головы еще не спрашивали, но я жду.
Но, если серьезно, группа «Граница Нарва-Ивангород» хороша тем, что, кроме слухов, сплетен и интернет-боев, здесь всегда можно найти достоверную и актуальную информацию. Про ковидные тесты, про санкционные товары, про транспорт и визы. Есть сознательные граждане, которые не ленятся, приносят туда все официальные постановления обеих стран. Со ссылками, с пояснениями, с переводом канцелярита на человеческий язык.