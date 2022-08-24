Туда-сюда-обратно. Нарва-Ивангород-Нарва

Где сахар, там и соль. Соль нужна только самая простая и дешевая – каменная, крупного помола, неочищенная. В Эстонии такую соль разобрали сразу и побежали за ней в Россию. Французская, испанская – не годятся. Морская соль – не то, огурцы не посолить, капусту не заквасить. Позже к дефицитным продуктам присоединились крупы и подсолнечное масло. Весной подсолнечное масло стоило в России 100-150 рублей, а в Эстонии 3 евро. Надо брать! 10 литров привезешь, на год хватит, пять евро сэкономишь! И крупы тоже, потому что российская таможня стала спрашивать про злаковые. Кошмар, надо брать и быть в тренде таможни. Уточняли, является ли подсолнечник злаковым, можно ли везти масло.

Уход западных магазинов, брендов, фирм из России тоже повлиял на контент группы. Эстония слишком маленькая, полноценная «Икея» только намечается. Много лет икеевские товары возили сюда из Финляндии и даже из России (изза таможенных пошлин – сложнее, конечно), потом и из Латвии, где «Икеа» уже есть. И вот – в приграничной группе пост с просьбой помочь провезти 300 килограммов икеевских товаров из Таллинна в СПб. «Пошлину готов оплатить».