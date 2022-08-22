Читатель спрашивает ⟩ Как информировать работника о сверхурочной работе и как ее компенсировать?

Если сверхурочная работа компенсируется свободным временем, работодатель должен платить работнику по сути двойную заработную плату. Это означает, что работник за отработанное сверхурочное время должен получить обычную заработную плату, а отгулы для компенсации сверхурочных часов даются исходя из согласованного рабочего времени работника и также оплачиваются как обычное рабочее время. Например, сотрудник может быть дома на следующий рабочий день, но при этом получать обычную за этот день зарплату. Это положение гарантирует работнику достаточную компенсацию за сверхурочную работу и защищает его от возможного снижения заработной платы.