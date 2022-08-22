С 1 августа работодатель должен уведомить, как выполняется сверхурочная работа в компании и как она компенсируется. О чем следует проинформировать сотрудника? Если работник обычно работает по восемь часов в день с понедельника по пятницу, является ли приказ начальства работать 12 часов в неделю в связи с высокой нагрузкой сверхурочной работой законным?
Читатель спрашивает ⟩ Как информировать работника о сверхурочной работе и как ее компенсировать?
Отвечает Лариса Тихонова, юрист-консультант Инспекции труда.
Поправка к Закону о трудовом договоре, вступившая в силу в августе, гласит, что работодатель должен информировать работника о порядке сверхурочной работы и компенсации. Сверхурочная работа, как правило, производится по соглашению сторон или по одностороннему требованию работодателя, если это оправдано чрезвычайной и временной ситуацией, в связи с чем необходим немедленный вклад работника. Во избежание последующих споров разумно заключить договор хотя бы в форме, допускающей письменное воспроизведение (например, по электронной почте).
С внесением поправок в Закон о трудовом договоре порядок сверхурочной работы и компенсации остается прежним. Добавляется только четкая обязанность информировать работника о том, как и когда компенсируется сверхурочная работа.
По закону сверхурочная работа может компенсироваться двумя способами:
• сверхурочная работа оплачивается предоставлением оплачиваемого свободного времени или
• стороны договариваются о денежной компенсации за сверхурочную работу в размере 1,5-кратного размера заработной платы работника.
Первое допущение закона состоит в том, что сверхурочная работа компенсируется свободным временем, но не оговаривается, когда конкретно. Целью компенсации сверхурочной работы в виде отгулов является компенсация времени отдыха, которое было потрачено при выполнении сверхурочной работы, и поэтому отгулы должны предоставляться как можно скорее. В случае суммированного рабочего времени сверхурочная работа определяется в конце расчетного периода и может быть компенсирована отгулами в течение следующего расчетного периода.
Если сверхурочная работа компенсируется свободным временем, работодатель должен платить работнику по сути двойную заработную плату. Это означает, что работник за отработанное сверхурочное время должен получить обычную заработную плату, а отгулы для компенсации сверхурочных часов даются исходя из согласованного рабочего времени работника и также оплачиваются как обычное рабочее время. Например, сотрудник может быть дома на следующий рабочий день, но при этом получать обычную за этот день зарплату. Это положение гарантирует работнику достаточную компенсацию за сверхурочную работу и защищает его от возможного снижения заработной платы.
В качестве альтернативы закон предусматривает денежную компенсацию за сверхурочную работу. Если работодатель желает компенсировать сверхурочную работу деньгами, он должен отдельно договориться об этом с работником. В случае денежной компенсации работодатель выплачивает работнику 1,5-кратный размер заработной платы. В случае суммированного рабочего времени сверхурочная работа согласовывается при составлении графика или в ситуации, когда возникает необходимость отработать сверхурочно, например, кто-то заболел или работника просят остаться на работе подольше. В конечном итоге при суммированном исчислении рабочего времени сверхурочная работа определяется в конце расчетного периода. Подробнее об изменениях в Законе о трудовом договоре, вступивших в силу 1 августа 2022 года, можно прочитать на портале Tööelu.