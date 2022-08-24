С нового учебного года в Таллинне начнут работу две украинские школы – младшая и старшая. Планируется, что младшая школа примет детей с первого по шестой класс обучения, и в старшую направятся дети начиная с седьмого класса. Обе школы примут более тысячи учеников. В чем заключается уникальность этих школ, как будет вестись преподавание и с какими трудностями они сталкаиваются?
Украинские школы примут сотни беженцев и помогут им освоиться в Эстонии, но остаться украинцами
Поток украинских беженцев не иссякает, потому что российский диктатор Владимир Путин даже не думает заканчивать свою кровавую авантюру в Украине. Всего начиная с 24 февраля границы Эстонии пересекли более 85 тысяч украинских беженцев.
Разумеется, среди прибывших много детей, для которых крайне остро встал вопрос о продолжении обучения в школах. По данным Конгресса украинцев Эстонии, среди тех беженцев, которые остались в стране, около 14 тысяч – дети. Из них по состоянию на начало августа для обучения в школах зарегистрировалось 4763 ребенка.
Привыкать, а не учиться
Весной многие дети из Украины смогли доучиться в классах существующих школ с русским или эстонским языком обучения. Это были в основном адаптационные классы с облегченной школьной программой.
В первые и самые тяжелые месяцы войны детям беженцев значительно помогло местное украинское сообщество. В кратчайшие сроки были организованы ежедневные классы по интересам в Воскресной украинской школе под руководством Анатолия Лютюка. Сама школа функционирует при Украинской греко-католической церкви в Старом городе. Кроме того, в Таллинне уже многие годы действует воскресная школа «НАДІЯ» для детей местных украинцев, которые не хотят, чтобы их дети теряли идентичность. Эта школа также организовала практически ежедневные занятия, чтобы как-то отвлечь детей, приехавших из зоны боевых действий.
Но все это – полумеры. Полноценно закончить учебный год украинским детям в этом году не удалось. К началу лета стало очевидно, что разместить всех детей в существующих классах физически невозможно.
Для многих стал серьезной проблемой и языковый барьер. Между тем первое сентября все ближе. Большая часть беженцев концентрируется в Таллинне, поэтому было принято решение открыть в столице две школы. Планируется, что младшая школа примет детей с первого по шестой класс обучения, и в старшую направятся дети начиная с седьмого класса. Обе школы примут более тысячи учеников, и это неплохое решение. Но дьявол, как известно, кроется деталях.
В данный момент обе школы в авральном темпе проводят ремонт помещений и набирают персонал. Здание младшей школы и внутренние классы практически готовы к приему учеников, поскольку оно уже много лет в учебных целях используется Таллиннским университетом. Но в старшей, по адресу Эндла, 13, все еще активно работают перфораторы и суетятся строительные бригады. Невооруженным глазом видно, что ремонтники торопятся. Но если со строительством все более или менее понятно, то с набором персонала ситуация непростая, причем в обеих школах.
Языковой вызов
Директор старшей Школы Свободы Ольга Селищева с оптимизмом смотрит в будущее. На данный момент это учебное заведение приняло 600 заявлений от желающих учиться. Из них 225 детей хотят попасть в гимназию (10–12-е классы), остальные – в основную школу (7–9-е классы). В основной все места уже заполнены под завязку. Новые заявления от кандидатов ставят либо в лист ожидания, либо Таллиннский департамент образования отправляет их в другие школы столицы.
Учебная программа построена из расчета 60 процентов на эстонском, 40 – на украинском языке обучения. Первоначально на эстонском языке будут проходить уроки облегченных направлений. Среди них – физкультура, искусство, технологии, музыка.
«Математика будет частично на украинском, частично – на эстонском. Это язык цифр, и с таких предметов начинать осваивать язык чуть проще», – уверена Ольга Селищева. Изучать эстонский язык планируется ежедневно. Кроме того, в классах начнут работать помощники учителей, призванные способствовать преодолению языкового барьера у всех участников учебного процесса. Постепенно процент уроков на эстонском языке возрастет. Но сколько времени для этого понадобится, пока не знает никто.
К настоящему моменту в школу пришли семеро преподавателей эстонского языка и планируется привлечь еще столько же. Школа ищет и находит учителей, которые будут преподавать на украинском языке, однако по некоторым дисциплинам наблюдается дефицит таких педагогов.
«Идея Школы Свободы – прийти на помощь Таллинну, – говорит Ольга Селищева. – В столице очень много детей из семей иностранцев. Это касается не только украинцев. Вероятно, когда-то это будет международная школа для детей экспатов. Но сейчас мы концентрируемся на том, чтобы помочь украинским беженцам».
Проблемы младшей школы
В младшей школе (1–6-е классы) на Ряэгу, 49 подтвердили, что уже набрали заявления на все 450 свободных мест. Согласно эстонским госстандартам количество учеников в классе – не более 24.
«Сейчас мы проводим много собеседований с учителями. Но у многих есть образование и нет опыта работы. Мы ищем также учителей из Украины, без этого вообще не сможем открыться. На 450 учеников нам необходимо около 40 учителей», – говорит Наталья Мялицына, заместитель директора младшей Школы для детей украинских беженцев.
В обеих школах планируется усиленный штат профессиональных психологов, которые придут на помощь детям, получившим психологические травмы в результате боевых действий в Украине. Ожидается насыщенная культурная программа, детей познакомят с Эстонией во всех ее проявлениях. В какой мере культурные инициативы окажутся интересны ученикам и смогут органично достроить основное обучение, будет зависеть от профессионализма учителей.
Учительница уехала после первого обстрела
Галина Гудимьяк – учительница истории из города Коломыя в Ивано-Франковской области. Она из тех украиноязычных преподавателей, которые с первого сентября начнут работать в старшей Школе Свободы на Эндла, 13.
Галина приехала в Эстонию 8 марта. Решение об эвакуации далось женщине нелегко, таких планов у нее не было. Но 24 февраля недалеко от ее дома попала под обстрел часть ВВС Украины. Взрывы были такой силы, что никакие другие аргументы были уже не нужны.
С этого момента начинается история беженки Галины Гудимьяк. Собрав вещи, женщина отправилась на польскую границу и уже в Варшаве решила ехать в Таллинн. Местные волонтеры помогли ей с логистикой и отдыхом в первые дни.
«Эстонские пограничники встречали нас цветами, а детей – мягкими игрушками. От такого приема я расплакалась», – вспоминает Галина Гудимьяк. В Украине Галина 12 лет отработала в средней школе, в которой до университета училась и сама.
В Эстонии она продолжит преподавать всемирную историю, а в рамках этого курса предусмотрены еще факультативы по истории Украины и Эстонии. Вести уроки она будет на украинском, но планирует овладеть и эстонским языком. Галина Гудимьяк не уверена в своем будущем, по крайней мере, на ближайший год. Судя по новостям, война в Украине только набирает обороты. Несмотря на локальный характер боев, обстрелам подвергается вся территория страны.
Ученый опасается, что в украинских школах будет слишком много русского языка
Кандидат химических наук из Украины Максим Касянчук сомневается, что украинские школы Таллинна смогут обеспечить образование для детей беженцев на эстонском или украинском языках. Касянчук предполагает, что учебный процесс сведется к русскому языку как на уроках, так и в неурочном общении.
По словам ученого, он посетил Школу Свободы еще на старте рекрутинговой компани и обнаружил слабое владение украинским языком у многих кандидатов на преподавательские должности. Сам Касянчук рабочее место не получил, потому как школа на тот момент уже не нуждалась в преподавателе с его специализацией.
Кроме того, есть большая проблема учебных материалов на украинском языке, что в разговоре с Rus.Postimees подтвердила и директор Школы Свободы Ольга Селищева. Однако над этой проблемой специалисты отдела образования Таллинна активно работают и в ближайшее время компромисс будет найден, уверяют в дирекции обеих школ.
Максим Касянчук говорит, что выход из тупика возможен, достаточно лишь использовать учебные материалы украинской системы образования, которые имеют много общего с эстонскими. Кроме того необходимо уже сейчас серьезнее подойти к процессу подбора кадров. Среди украинских беженцев достаточно людей с опытом преподавания в средних школах, сносно владеющих украинским языком. В случае форс-мажора можно привлечь к работе и учителей из Украины.
«Самые сложные предметы, такие как математика, биология, физика, где необходима максимальная концентрация, преподаются на родном языке, разумеется. А те, которые не требуют глубокого языкового погружения, например физкультура, рисование или музыка могут преподаваться на эстонском языке. Поэтому проблема с учебниками решается очень легко: заказывают книги из Украины, они ненамного отличаются. Я тут вижу только логистическую проблему. И что самое главное, языковая инспекция не будет выдвигать никаких претензий», – уверен Касянчук.
Первые дни в Эстонии мы просто отсыпались
Киевлянка Юлия Дубенко, убегая от войны вместе с двумя детьми, приехала к знакомой в Таллинн – единственной, кого она знала в пределах Европейского союза. Юлия – из тех беженцев, у кого в Эстонии все сложилось благополучно. Знакомая помогла с жильем на первое время и сделала регистрацию. И даже отдельная квартира в Таллинне нашлась довольно быстро. Юлия сознает, что ее случай – скорее исключение. Как и многие другие беженцы, она подала заявления в обе украинские школы и планирует, что сын будет учиться в младшей школе, а дочь – продолжать среднее образование в старшей.
- Юлия, как вы попали в Эстонию?
- В начале войны мы поехали в Черкасскую область. Мы почему-то были уверены, что боевые действия закончатся быстро, поэтому рассчитывали скоро вернуться в Киев. Но война только усиливалась, и на семейном совете приняли решение ехать дальше в Западную Украину. Главная наша проблема там была довольно банальна – очень дорого жить. Мы еле нашли помещение с арендной платой тысячу гривен в сутки. Это был мотель, где в комнате даже кухни не было. Здесь, в Эстонии, я трачу значительно меньше денег и плюс к этому мне еще пособие дают. Кроме того, в Украине у нас практически не было ощущения безопасности. По ночам выли сирены. Первое время в Эстонии мы просто отсыпались, отдыхали от недосыпа.
В итоге мы решили, что все-таки надо ехать в Европу. Это на самом деле было тяжелое решение. Но мы поехали и 4 апреля приехали в Таллинн.
Мой муж остался в Украине и, судя по событиям, которые там разворачивались, он сказал: рассчитывайте на то, что хотя бы первый семестр пробудете в Европе. И я начала искать школы для детей.
- А весной ваши дети доучивались в каких-то местных школах?
- Моя дочь Дарья доучивалась в украинской школе онлайн. Она училась в очень сильной англоязычной школе в Киеве, поэтому решила не прерывать обучение. А младший сын Арсений попал в гимназию Ярвеотса, где создали класс для украинских детей. Но это было не совсем обучение, скорее адаптация. Немного эстонского, культурная программа и все в таком духе. Но когда в мае нас спросили, согласны ли мы обучаться там дальше, сын категорически не захотел, потому что понимал, что не потянет уровень эстонского языка, который ему необходим, чтобы там учиться. И когда я узнала, что открываются украинские школы, я сразу подала документы дочери и сына в одну и вторую школу соответственно.
- Вы пытаетесь искать работу, учить язык?
- Да, конечно, я сейчас в активном поиске работы и хожу на курсы эстонского языка. Хотя в 45 лет учить такой язык, как эстонский, не так просто, я понимаю, что это необходимо. Пока я живу за счет собственных ресурсов, но понимаю, что в ближайшее время нужно будет идти уже на любую работу, которая будет мне подходить. Хожу пока на собеседования.
- Вы планируете возвращаться в Украину?
- Да. Я безумно полюбила Эстонию за это время, но я не вижу здесь ни своего будущего, ни будущего своих детей. Если честно, пока что об этом даже не думаем, живем одним днем.