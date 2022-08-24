Украинские школы примут сотни беженцев и помогут им освоиться в Эстонии, но остаться украинцами

Первые дни в Эстонии мы просто отсыпались

Киевлянка Юлия Дубенко, убегая от войны вместе с двумя детьми, приехала к знакомой в Таллинн – единственной, кого она знала в пределах Европейского союза. Юлия – из тех беженцев, у кого в Эстонии все сложилось благополучно. Знакомая помогла с жильем на первое время и сделала регистрацию. И даже отдельная квартира в Таллинне нашлась довольно быстро. Юлия сознает, что ее случай – скорее исключение. Как и многие другие беженцы, она подала заявления в обе украинские школы и планирует, что сын будет учиться в младшей школе, а дочь – продолжать среднее образование в старшей.

- Юлия, как вы попали в Эстонию?

- В начале войны мы поехали в Черкасскую область. Мы почему-то были уверены, что боевые действия закончатся быстро, поэтому рассчитывали скоро вернуться в Киев. Но война только усиливалась, и на семейном совете приняли решение ехать дальше в Западную Украину. Главная наша проблема там была довольно банальна – очень дорого жить. Мы еле нашли помещение с арендной платой тысячу гривен в сутки. Это был мотель, где в комнате даже кухни не было. Здесь, в Эстонии, я трачу значительно меньше денег и плюс к этому мне еще пособие дают. Кроме того, в Украине у нас практически не было ощущения безопасности. По ночам выли сирены. Первое время в Эстонии мы просто отсыпались, отдыхали от недосыпа.

В итоге мы решили, что все-таки надо ехать в Европу. Это на самом деле было тяжелое решение. Но мы поехали и 4 апреля приехали в Таллинн.

Мой муж остался в Украине и, судя по событиям, которые там разворачивались, он сказал: рассчитывайте на то, что хотя бы первый семестр пробудете в Европе. И я начала искать школы для детей.

- А весной ваши дети доучивались в каких-то местных школах?

- Моя дочь Дарья доучивалась в украинской школе онлайн. Она училась в очень сильной англоязычной школе в Киеве, поэтому решила не прерывать обучение. А младший сын Арсений попал в гимназию Ярвеотса, где создали класс для украинских детей. Но это было не совсем обучение, скорее адаптация. Немного эстонского, культурная программа и все в таком духе. Но когда в мае нас спросили, согласны ли мы обучаться там дальше, сын категорически не захотел, потому что понимал, что не потянет уровень эстонского языка, который ему необходим, чтобы там учиться. И когда я узнала, что открываются украинские школы, я сразу подала документы дочери и сына в одну и вторую школу соответственно.

- Вы пытаетесь искать работу, учить язык?

- Да, конечно, я сейчас в активном поиске работы и хожу на курсы эстонского языка. Хотя в 45 лет учить такой язык, как эстонский, не так просто, я понимаю, что это необходимо. Пока я живу за счет собственных ресурсов, но понимаю, что в ближайшее время нужно будет идти уже на любую работу, которая будет мне подходить. Хожу пока на собеседования.

- Вы планируете возвращаться в Украину?

- Да. Я безумно полюбила Эстонию за это время, но я не вижу здесь ни своего будущего, ни будущего своих детей. Если честно, пока что об этом даже не думаем, живем одним днем.