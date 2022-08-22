Михкель Нестор ⟩ Температура рынка труда понижается

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал результаты последнего исследования рынка труда. Они показывают, что по состоянию на второй квартал этого года ситуация на рынке труда оставалась очень хорошей. По сравнению с тем же периодом прошлого года численность занятых выросла более чем на 30 000 человек. При этом уровень занятости среди людей в возрасте 15–74 лет приблизился к 69%, а это один из самых высоких показателей в истории Эстонии и на уровне Европейского Союза. Во втором квартале уровень безработицы составил 5,8%. Эта цифра могла быть еще меньше, но на результат повлиял небывалый уровень спроса на вакансии. В этот период работали или искали работу 715 000 человек и очевидно, что это самый высокий показатель активности людей на рынке труда, когда-либо зафиксированный в Эстонии.

Война в Украине и сверхвысокая инфляция снизили доверие потребителей до уровня начала 1990-х годов, но это не тормозит быстрый рост заработной платы, скорее наоборот. Департамент статистики еще не опубликовал размер средней зарплаты во втором квартале этого года, однако данные Налогово-таможенного департамента указывают на значительное ускорение роста заработной платы. По расчетам департамента, рост средней заработной платы во втором квартале превысил 11%. Таких цифр эстонский рынок труда не видел со времен последнего экономического бума. Столь быстрый рост заработной платы указывает прежде всего на острую нехватку работников. Уже в начале этого года предлагалось более 13 000 вакансий, а во втором квартале, вероятно, было еще больше. В ситуации, когда компаниям в связи с резким ростом спроса потребовался дополнительный персонал, высокая заработная плата стала основным средством его привлечения. Все чаще встречаются и такие случаи, когда предприятия вынуждены сокращать часы и объемы работы или, в худшем случае, закрыться из-за нехватки кадров. Однако у этой тенденции есть и положительная сторона: в основном закрываются фирмы с низкой зарплатой, что повышает общую производительность труда и уровень жизни в стране.