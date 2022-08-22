До сих пор ситуация на рынке труда оставалась отличной, но ожидаемое замедление экономической активности ставит сохранение этой тенденции под вопрос, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор ⟩ Температура рынка труда понижается
Уровень занятости очень высокий
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал результаты последнего исследования рынка труда. Они показывают, что по состоянию на второй квартал этого года ситуация на рынке труда оставалась очень хорошей. По сравнению с тем же периодом прошлого года численность занятых выросла более чем на 30 000 человек. При этом уровень занятости среди людей в возрасте 15–74 лет приблизился к 69%, а это один из самых высоких показателей в истории Эстонии и на уровне Европейского Союза. Во втором квартале уровень безработицы составил 5,8%. Эта цифра могла быть еще меньше, но на результат повлиял небывалый уровень спроса на вакансии. В этот период работали или искали работу 715 000 человек и очевидно, что это самый высокий показатель активности людей на рынке труда, когда-либо зафиксированный в Эстонии.
Рекордный рост заработной платы
Война в Украине и сверхвысокая инфляция снизили доверие потребителей до уровня начала 1990-х годов, но это не тормозит быстрый рост заработной платы, скорее наоборот. Департамент статистики еще не опубликовал размер средней зарплаты во втором квартале этого года, однако данные Налогово-таможенного департамента указывают на значительное ускорение роста заработной платы. По расчетам департамента, рост средней заработной платы во втором квартале превысил 11%. Таких цифр эстонский рынок труда не видел со времен последнего экономического бума. Столь быстрый рост заработной платы указывает прежде всего на острую нехватку работников. Уже в начале этого года предлагалось более 13 000 вакансий, а во втором квартале, вероятно, было еще больше. В ситуации, когда компаниям в связи с резким ростом спроса потребовался дополнительный персонал, высокая заработная плата стала основным средством его привлечения. Все чаще встречаются и такие случаи, когда предприятия вынуждены сокращать часы и объемы работы или, в худшем случае, закрыться из-за нехватки кадров. Однако у этой тенденции есть и положительная сторона: в основном закрываются фирмы с низкой зарплатой, что повышает общую производительность труда и уровень жизни в стране.
Нехватка рабочей силы стала постоянной проблемой
Постоянная проблема экономической статистики заключается в том, что мы говорим о вчерашнем дне, тогда как сегодня все может быть уже совсем иначе. Наилучшее представление о ситуации на рынке труда Эстонии дают ежемесячные опросы предпринимателей и потребителей. Эстония уже некоторое время находится в своеобразной ситуации, когда основным препятствием для роста бизнеса, на которое ссылаются опрошенные компании, является нехватка кадров. И промышленность, и строительный сектор считают это основной проблемой еще с середины прошлого года. В производственном секторе охлаждение экономического климата вернуло на первый план проблему спроса, однако нехватка рабочей силы остается не менее актуальной. Сектор услуг испытывает нехватку персонала с начала года, и летом эта проблема только усугубилась.
Охлаждение экономики влияет и на рынок труда
Опросы помогают выявить и прогнозируемую потребность в рабочей силе. На вопрос о том, планируют они в ближайшие 3 месяца сократить или увеличить численность персонала, большинство работодателей раньше отвечали очень оптимистично. В некоторых секторах, например в промышленности и строительстве, доля таких ответов превысила исторические рекорды или по крайней мере, к ним приблизилась. Похолодание экономического климата в последние месяцы внесло свои коррективы. Например, последний опрос показал, что в секторе розничной торговли больше компаний, которые хотят сократить свой штат, чем тех, которые собираются его расширить. К слову, рост розничной торговли в первом полугодии был очень быстрым, причем не только в евро, но и по количеству проданных товаров. Однако превысившая двадцати процентов инфляция ведет покупательскую активность к финишу, и в осенние месяцы ожидается спад продаж, что снизит потребность в персонале. В других крупных отраслях планы в отношении найма персонала тоже стали более скромными, однако больше становится и компаний, которые хотят расширить штаты.
Что касается оценки ситуации на рынке труда со стороны населения, то в последние месяцы существенно возросло число тех, кто опасается за свое рабочее место. Опасения проявляются прежде всего в воздействии на рост заработной платы, поскольку неуверенность проявляется и в переговорах о зарплате. В то же время конкуренция за специалистов многих профессий остается жесткой и масштабное замедление роста зарплаты маловероятно.
Чего же ожидать? Будущее рынка труда на ближайшие 12 месяцев выглядит более чем туманным. Экономическая активность в последние месяцы явно спала, а конец года и начало нового грозят еще большим сокращением спроса. Коронакризис весьма болезненно продемонстрировал работодателям, как трудно снова нанять работников после того, как ты от них отказался, поэтому никто, похоже, не хочет спешить с сокращениями. С другой стороны, эстонский рынок труда исторически очень быстро адаптируется к изменившимся экономическим условиям независимо от того, были это перемены к лучшему или к худшему.