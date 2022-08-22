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Спортклубы о высоких ценах на электроэнергию: без государственной поддержки мы долго не протянем

Пилле-Рийн Корнак
Спортклубы о высоких ценах на электроэнергию: без государственной поддержки мы долго не протянем
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Водный центр Kalev Spa.
Водный центр Kalev Spa. Фото: Eero Vabamägi

Быстро растущие цены на энергоносители затрагивают всех. Однако самые большие проблемы возникают у спа-центров и спортивных клубов. Мы связались со спортивными клубами Таллинна и узнали, как они справляются с постоянно растущими ценами на энергоносители и какие меры принимаются для экономии средств.

«Мы надеемся, что в правительстве понимают, насколько сложно компании с высоким энергопотреблением покрывать стремительно растущие расходы на электроэнергию. Мы искренне надеемся, что государство придет нам на помощь и мы сможем предложить качественные спортивные и оздоровительные услуги даже в условиях аномальных цен на энергоносители», – говорит руководитель водного центра Kalev Spa Меэли Ээльмаа.

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