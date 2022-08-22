Быстро растущие цены на энергоносители затрагивают всех. Однако самые большие проблемы возникают у спа-центров и спортивных клубов. Мы связались со спортивными клубами Таллинна и узнали, как они справляются с постоянно растущими ценами на энергоносители и какие меры принимаются для экономии средств.
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Спортклубы о высоких ценах на электроэнергию: без государственной поддержки мы долго не протянем
Спортклубы о высоких ценах на электроэнергию: без государственной поддержки мы долго не протянем
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