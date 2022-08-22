Спортклубы о высоких ценах на электроэнергию: без государственной поддержки мы долго не протянем

«Мы надеемся, что в правительстве понимают, насколько сложно компании с высоким энергопотреблением покрывать стремительно растущие расходы на электроэнергию. Мы искренне надеемся, что государство придет нам на помощь и мы сможем предложить качественные спортивные и оздоровительные услуги даже в условиях аномальных цен на энергоносители», – говорит руководитель водного центра Kalev Spa Меэли Ээльмаа.