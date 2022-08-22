В сентябре в Литву прибудут первые подразделения немецкой бригады НАТО

«Предварительная дата - 8 сентября, но все может поменяться», – сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник, 22 августа, агентству BNS. Согласно этой информации, в Литву должен прибыть ведущий элемент штаба.

Численность бригады - до 5000 военнослужащих

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Планируется, что Германия возьмет на себя командование бригадой в Литве численностью 3000-5000 военнослужащих. Там будут размещены вооружения, боеприпасы и командный состав. При этом большая часть солдат будет дислоцироваться в состоянии готовности в Германии.

В Литве с 2017 года дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Число немецких солдат в этом батальоне превышает 1000 человек.