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Во вторник электричество будет одинаково дорогим и в Эстонии, и в Финляндии

Ромет Креэк
Во вторник электричество будет одинаково дорогим и в Эстонии, и в Финляндии
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21.09.2021, Таллинн. Электричество. Розетка. Настенный контакт. Электролампа. Галоген.
21.09.2021, Таллинн. Электричество. Розетка. Настенный контакт. Электролампа. Галоген. Фото: Tairo Lutter

Средняя цена электроэнергии Nord Pool в Эстонии во вторник вырастет на 31 процент: до 49,5 центов за киловатт-час. Таким же дорогим электричество будет в Финляндии.

Самая дешевая электроэнергия будет ночью с трех до четырех, когда за киловатт-час придется заплатить 15,6 цента.

Пиковая цена будет с восьми до девяти вечера – 74,9 цента за киловатт-час.

В Латвии и Литве во вторник электричество будет стоить в среднем 54,3 цента, а в Финляндии – 49,5 цента.

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