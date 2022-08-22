Средняя цена электроэнергии Nord Pool в Эстонии во вторник вырастет на 31 процент: до 49,5 центов за киловатт-час. Таким же дорогим электричество будет в Финляндии.
Во вторник электричество будет одинаково дорогим и в Эстонии, и в Финляндии
Во вторник электричество будет одинаково дорогим и в Эстонии, и в Финляндии
Самая дешевая электроэнергия будет ночью с трех до четырех, когда за киловатт-час придется заплатить 15,6 цента.
Пиковая цена будет с восьми до девяти вечера – 74,9 цента за киловатт-час.
В Латвии и Литве во вторник электричество будет стоить в среднем 54,3 цента, а в Финляндии – 49,5 цента.
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