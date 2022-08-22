Евродепутаты требуют запретить въезд активным сторонникам войны

Евродепутаты, в том числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт, направили верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю обращение, в котором требуют ввести более обширные запреты на въезд для российских граждан, которые виновны в войне в Украине и напрямую поддерживают агрессивную политику Кремля.

В своем обращении евродепутаты требуют расширить список ограничений ЕС в отношении российских граждан, которые ответственны за войну. «В качестве основы следует взять составленный антикоррупционным фондом Навального список из 6000 лиц, – сказал Паэт. – Этим 6000 лицам должен быть запрещен въезд в ЕС, а их имущество в странах ЕС следует заморозить».

Паэт подчеркнул, что на самом деле и у российских туристов не должно быть возможность приезжать в ЕС и страны Шенгена для отдыха и покупок. «Российский режим может вести войну против своего соседа только при поддержке народа. Поэтому каждый российский гражданин должен понять, что все общество несет ответственность за войну в Украине, – сказал он. – Таким образом, следует срочно продолжать работу над ограничением выдачи виз в ЕС».