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Газета: Путин не сможет проводить встречи в ближайшее время из-за ухудшения здоровья

rus.postimees.ee
Газета: Путин не сможет проводить встречи в ближайшее время из-за ухудшения здоровья
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: sputnik

Президент России Владимир Путин, предположительно, находится в затруднительном положении в связи с военной стратегией Украины и вскоре не сможет проводить встречи из-за ухудшения здоровья, пишет Metro.

Предположительно президент рассматривает варианты как использования тактического ядерного оружия, так и признания поражения, поскольку официальные лица предупреждают, что других вариантов у него особо нет.

Как пишет Metro, поскольку число погибших у России превышает 60 000 человек, в частных беседах с высокопоставленными чиновниками президент якобы упомянул о «крайней» возможности возвращения недавно оккупированных территорий.

Последние заявления основаны на сообщениях телеграмм-канала General SVR, в котором утверждается, что он предоставляет инсайдерскую информацию о Кремле. Сообщается, что Москва планирует этот канал закрыть.

Ходят слухи, что высокопоставленные чиновники Путина готовятся к ухудшению его здоровья, поскольку он, как говорят, страдает от рака и болезни Паркинсона.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшее время президент не сможет лично проводить встречи и участвовать в крупных мероприятиях», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Также утверждалось, что двойники уже «довольно часто использовались», чтобы скрыть проблемы со здоровьем российского лидера.

Говорят, что увеличение числа случаев заражения Covid, вероятно, будет использоваться для объяснения его отсутствия в будущем.

«Со здоровьем у него все в порядке», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на недавнем брифинге.

Как сообщает Telegram-канал General SVR, военачальники обвиняют Путина в тактических ошибках, которые привела их к таким большим потерям. Но они также не сомневаются, что именно их признают виновными во всех неудачах и проблемах на фронте.

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