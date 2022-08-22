Газета: Путин не сможет проводить встречи в ближайшее время из-за ухудшения здоровья

Предположительно президент рассматривает варианты как использования тактического ядерного оружия, так и признания поражения, поскольку официальные лица предупреждают, что других вариантов у него особо нет.

Как пишет Metro, поскольку число погибших у России превышает 60 000 человек, в частных беседах с высокопоставленными чиновниками президент якобы упомянул о «крайней» возможности возвращения недавно оккупированных территорий.

Последние заявления основаны на сообщениях телеграмм-канала General SVR, в котором утверждается, что он предоставляет инсайдерскую информацию о Кремле. Сообщается, что Москва планирует этот канал закрыть.

Ходят слухи, что высокопоставленные чиновники Путина готовятся к ухудшению его здоровья, поскольку он, как говорят, страдает от рака и болезни Паркинсона.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшее время президент не сможет лично проводить встречи и участвовать в крупных мероприятиях», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Также утверждалось, что двойники уже «довольно часто использовались», чтобы скрыть проблемы со здоровьем российского лидера.

Говорят, что увеличение числа случаев заражения Covid, вероятно, будет использоваться для объяснения его отсутствия в будущем.

«Со здоровьем у него все в порядке», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на недавнем брифинге.