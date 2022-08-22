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Кристина Каллас: правительство должно контролировать цены на электроэнергию

Кристина Каллас
, председатель партии «Ээсти 200»
Кристина Каллас: правительство должно контролировать цены на электроэнергию
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Правительство начало ломать рынок электроэнергии на ходу, потому что цены на электроэнергию, поднявшиеся до потолка из-за непринятия решений и неправильных решений, сильно бьют по политикам.

Есть боевой клич, особенно из ушей политиков «Отечества», что рынок виноват в высоких ценах. Сегодняшний рынок электроэнергии был создан под руководством «Отечества», сегодняшний дефицит производственных мощностей возник в результате незавершенной работы правительств Партии реформ и Центристской партии. Цены на электроэнергию достигли потолка из-за бездействия правительства, а не из-за рынка. Сегодня правительству необходимо сделать три больших шага, с помощью которых можно будет контролировать цены на электроэнергию в краткосрочной перспективе и выйти из кризиса победителем в долгосрочной перспективе.

Первый шаг – взять под контроль сегодняшнюю цену на электроэнергию. Этой зимой жителям и предпринимателям должна быть обеспечена доступная цена. Правительство сегодня может контролировать цены на электроэнергию, и для этого необходимо решение владельца Eesti Energia о временном фиксировании цен, и это можно сделать, не выходя с биржи. Фиксированная цена должна действовать как для мелкого потребителя, так и для предпринимателя в течение определенного периода времени. Для этого не требуется ни изменения закона, ни новой услуги, ни долгих бюрократических процедур. Однако сегодня правительственный план обходится дороже, чем фиксирование цен. Электричество должно по-прежнему продаваться и покупаться на рынке, но продаваться эстонскому потребителю по фиксированной и доступной цене. В этом случае правление и совет Eesti Energia также должны быть освобождены от ответственности за ущерб, причиненный заключением долгосрочных договоров по цене ниже рыночной. Это решение собственника должно быть принято правительством сегодня.

Во-вторых, нужно срочно реформировать Nordpool, а не спорить о том, продавать электроэнергию на рынке или нет. Правила ценообразования биржи не рассчитаны на ситуацию дефицита электроэнергии. Система, которая должна была гарантировать потребителям самую низкую цену, работает только в том случае, если производится больше, чем потребляется. Сегодня он делает обратное и вместо этого гарантирует производителям максимальную прибыльность. Поскольку производственные мощности быстро не добавляются на рынок, что привело бы к снижению цены, необходимо изменить правила ценообразования. Потолок цены должен быть установлен на уровне 1000 евро/МВтч, поскольку это цена с разумной нормой прибыли. Нет такой электростанции, которая не может производить по цене 1000 евро/МВтч. Имена и цены поставщиков должны быть обнародованы, что раскроет размер прибыли последних поставщиков мощности.

В-третьих, нужен план темпов вывода электрических мощностей на рынок в ближайшие годы. Кто какую электростанцию ​​построит, когда она будет готова? Общие разговоры правительства об ускорении перехода на возобновляемую электроэнергию бессмысленны. Нам нужен четкий план, какая электростанция или ветряная электростанция будет завершена в 2024 году, какое производство начнется в Эстонии в 2026 году, а какое в 2028 году. У нас меньше 10 лет, чтобы построить производственные мощности, которые производят электроэнергию не только для эстонского рынка, но и для всего региона Балтийского моря. Поскольку все страны, кроме Швеции и Норвегии, испытывают дефицит электроэнергии, сейчас началась гонка за тем, кто первым наладит свои производственные мощности и чья электроэнергия в будущем будет питать экономику Балтийского региона. Это гонка за будущим богатством, и наше правительство проигрывает ее прямо сейчас. Уже сегодня должны быть приняты решения о том, что строительство всех производств, находящихся на стадии планирования, будет двигаться в два раза быстрее. Все бюрократические процессы должны быть упразднены, как для крупных разработок, так и для мелких производителей.

Выживание нашего народа и выживание нашей экономики зависит только от решительности правительства. Обвинять рынок цинично и в долгосрочной перспективе вредно для Эстонии. Обвиняя рынок, правительство упускает моменты, когда необходимо оглядеться и действовать.

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