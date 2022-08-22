Кристина Каллас: правительство должно контролировать цены на электроэнергию

Во-вторых, нужно срочно реформировать Nordpool, а не спорить о том, продавать электроэнергию на рынке или нет. Правила ценообразования биржи не рассчитаны на ситуацию дефицита электроэнергии. Система, которая должна была гарантировать потребителям самую низкую цену, работает только в том случае, если производится больше, чем потребляется. Сегодня он делает обратное и вместо этого гарантирует производителям максимальную прибыльность. Поскольку производственные мощности быстро не добавляются на рынок, что привело бы к снижению цены, необходимо изменить правила ценообразования. Потолок цены должен быть установлен на уровне 1000 евро/МВтч, поскольку это цена с разумной нормой прибыли. Нет такой электростанции, которая не может производить по цене 1000 евро/МВтч. Имена и цены поставщиков должны быть обнародованы, что раскроет размер прибыли последних поставщиков мощности.

В-третьих, нужен план темпов вывода электрических мощностей на рынок в ближайшие годы. Кто какую электростанцию ​​построит, когда она будет готова? Общие разговоры правительства об ускорении перехода на возобновляемую электроэнергию бессмысленны. Нам нужен четкий план, какая электростанция или ветряная электростанция будет завершена в 2024 году, какое производство начнется в Эстонии в 2026 году, а какое в 2028 году. У нас меньше 10 лет, чтобы построить производственные мощности, которые производят электроэнергию не только для эстонского рынка, но и для всего региона Балтийского моря. Поскольку все страны, кроме Швеции и Норвегии, испытывают дефицит электроэнергии, сейчас началась гонка за тем, кто первым наладит свои производственные мощности и чья электроэнергия в будущем будет питать экономику Балтийского региона. Это гонка за будущим богатством, и наше правительство проигрывает ее прямо сейчас. Уже сегодня должны быть приняты решения о том, что строительство всех производств, находящихся на стадии планирования, будет двигаться в два раза быстрее. Все бюрократические процессы должны быть упразднены, как для крупных разработок, так и для мелких производителей.