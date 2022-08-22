Правительство начало ломать рынок электроэнергии на ходу, потому что цены на электроэнергию, поднявшиеся до потолка из-за непринятия решений и неправильных решений, сильно бьют по политикам.
Кристина Каллас: правительство должно контролировать цены на электроэнергию
Есть боевой клич, особенно из ушей политиков «Отечества», что рынок виноват в высоких ценах. Сегодняшний рынок электроэнергии был создан под руководством «Отечества», сегодняшний дефицит производственных мощностей возник в результате незавершенной работы правительств Партии реформ и Центристской партии. Цены на электроэнергию достигли потолка из-за бездействия правительства, а не из-за рынка. Сегодня правительству необходимо сделать три больших шага, с помощью которых можно будет контролировать цены на электроэнергию в краткосрочной перспективе и выйти из кризиса победителем в долгосрочной перспективе.
Первый шаг – взять под контроль сегодняшнюю цену на электроэнергию. Этой зимой жителям и предпринимателям должна быть обеспечена доступная цена. Правительство сегодня может контролировать цены на электроэнергию, и для этого необходимо решение владельца Eesti Energia о временном фиксировании цен, и это можно сделать, не выходя с биржи. Фиксированная цена должна действовать как для мелкого потребителя, так и для предпринимателя в течение определенного периода времени. Для этого не требуется ни изменения закона, ни новой услуги, ни долгих бюрократических процедур. Однако сегодня правительственный план обходится дороже, чем фиксирование цен. Электричество должно по-прежнему продаваться и покупаться на рынке, но продаваться эстонскому потребителю по фиксированной и доступной цене. В этом случае правление и совет Eesti Energia также должны быть освобождены от ответственности за ущерб, причиненный заключением долгосрочных договоров по цене ниже рыночной. Это решение собственника должно быть принято правительством сегодня.
Во-вторых, нужно срочно реформировать Nordpool, а не спорить о том, продавать электроэнергию на рынке или нет. Правила ценообразования биржи не рассчитаны на ситуацию дефицита электроэнергии. Система, которая должна была гарантировать потребителям самую низкую цену, работает только в том случае, если производится больше, чем потребляется. Сегодня он делает обратное и вместо этого гарантирует производителям максимальную прибыльность. Поскольку производственные мощности быстро не добавляются на рынок, что привело бы к снижению цены, необходимо изменить правила ценообразования. Потолок цены должен быть установлен на уровне 1000 евро/МВтч, поскольку это цена с разумной нормой прибыли. Нет такой электростанции, которая не может производить по цене 1000 евро/МВтч. Имена и цены поставщиков должны быть обнародованы, что раскроет размер прибыли последних поставщиков мощности.
В-третьих, нужен план темпов вывода электрических мощностей на рынок в ближайшие годы. Кто какую электростанцию построит, когда она будет готова? Общие разговоры правительства об ускорении перехода на возобновляемую электроэнергию бессмысленны. Нам нужен четкий план, какая электростанция или ветряная электростанция будет завершена в 2024 году, какое производство начнется в Эстонии в 2026 году, а какое в 2028 году. У нас меньше 10 лет, чтобы построить производственные мощности, которые производят электроэнергию не только для эстонского рынка, но и для всего региона Балтийского моря. Поскольку все страны, кроме Швеции и Норвегии, испытывают дефицит электроэнергии, сейчас началась гонка за тем, кто первым наладит свои производственные мощности и чья электроэнергия в будущем будет питать экономику Балтийского региона. Это гонка за будущим богатством, и наше правительство проигрывает ее прямо сейчас. Уже сегодня должны быть приняты решения о том, что строительство всех производств, находящихся на стадии планирования, будет двигаться в два раза быстрее. Все бюрократические процессы должны быть упразднены, как для крупных разработок, так и для мелких производителей.
Выживание нашего народа и выживание нашей экономики зависит только от решительности правительства. Обвинять рынок цинично и в долгосрочной перспективе вредно для Эстонии. Обвиняя рынок, правительство упускает моменты, когда необходимо оглядеться и действовать.