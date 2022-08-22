Сегодня в Гётеборге, Швеция, началось новое судебное заседание по делу журналистов, запечатлевших в 2019 году пробоину в корпусе затонувшего парома «Эстония».
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Второй сезон! Суд над шведскими журналистами, снявшими расследование о пароме «Эстония», продолжается
Второй сезон! Суд над шведскими журналистами, снявшими расследование о пароме «Эстония», продолжается
Режиссеру фильма «"Эстония" – находка, которая меняет всё», шведскому документалисту Хенрику Эвертсону и оператору Линусу Андерсону были предъявлены обвинения в нарушении Закона о могильном покое.
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