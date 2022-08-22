Какая часть русскоязычных поддерживает перенос советских памятников и военных захоронений?

Полностью или частично с утверждением, что «останки погибших на войне должны быть перенесены с уважением и почестями из общественных мест на кладбища в соответствии с международными конвенциями» согласны 83% эстонцев. По сравнению с проведенным на эту же тему опросом два месяца назад, этот показатель вырос на 4%.

С этим утверждением согласились также 55% респондентов других национальностей, преимущественно местных русскоязычных жителей. В июне этот показатель составлял 39%.

С утверждением, что «памятникам с советской символикой место в музеях или мемориальных учреждениях, а не в общественных местах» в августе согласились 84% эстонцев и 34% респондентов других национальностей. С утверждением не согласились 9% эстонцев и 53% опрашиваемых других национальностей.

В августе 73% эстонцев и 30% граждан ЭР других национальностей согласились с тем, что «мемориалы с советской символикой на воинских могилах должны быть заменены нейтральными надгробиями в память о погибших во Второй мировой войне». В июне такой точки зрения вместо 30% придерживались лишь 17%. Не согласны с этим были 18% эстонцев и 57% граждан других национальностей.

Опрос был проведен по заказу Департамента стратегических коммуникаций Госканцелярии с 10 по 14 августа 2022 года. Это общеэстонский опрос общественного мнения, в ходе которого опросили 1256 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше в режиме онлайн и по телефону.