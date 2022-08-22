Ущерб в 6000 евро ⟩ Наступила на те же грабли: жительница Эстонии второй раз стала жертвой мошенников

В пятницу, 19 августа, в полицию поступило сообщение, что в начале августа русскоязычный мужчина позвонил жительнице Рапламаа и предложил возможность вернуть деньги, которые она когда-то потеряла при инвестировании.

Под руководством звонившего жертве создали учетную запись как на blockhain.com, так и на binance.com. Также на ее телефон было установлено приложение AnyDesk, и она должна была подтверждать отправленные ей денежные переводы кодом Smart-ID.

После этого жертва обнаружила, что с ее счета были сделаны переводы на сумму почти 6000 евро.