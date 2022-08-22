Российский сенатор угрожает жесткими мерами в случае отказа Эстонии выдать убийцу дочери Дугина

Меж тем политолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале сомневается в адекватности версии убийства Дугиной от ФСБ. «13 апреля 2022 возможная исполнителька преступления г-жа Вовк-Шабан была внесена в реестр бойцов полка «Азов», который признан в РФ террористической организацией. Как же она смогла легально пересечь РФ-границу с подлинными документами на свое азовско-террористическое имя? Как и почему ее не задержали? А с чего беспроблемно покинула РФ-территорию?» – задается вопросами Белковский.

Политолог также обращает внимание, что Вовк въехала в РФ с номерами ДНР, а выехала из РФ в Эстонию – с украинскими «В обоих случаях – интерес со стороны РФ-силовиков должен был возникнуть. Не возник? Почему?» – снова вопрошает он.

Кроме того, Белковский виртуально уточняет у ФСБ, зачем в принципе было минировать машину Дугиной на большом фестивале, а не прямо у того дома, где, по информации ФСБ, некоторое время проживали обе дамы – и жертва, и ее возможная убийца.

Представитель полка «Азов»: это фейк

На сегодняшней пресс-конференции боец полка «Азов» Владислав Жаворонок заявил, что якобы совершившая убийство Вовк-Шабан не имеет к полку отношения.

«Я читал эту новость и она мне показалась немного смешной. Почему смешной, потому что мне кажется ФСБ не отрабатывает те деньги, которые получает в качестве заработной платы, потому что этот фейк очень забавно выглядит. Во-первых, нет, я не знаю лично эту девушку, во-вторых, документы, которые показывала сторона противника, это документы человека, который не является военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мультикам, и поэтому все наши фотографии, на которых были бойцы, также были с одеждой мультикам. А эта женщина – она в парадной форме Национальной гвардии. И это написано у нее в служебном удостоверении, что она боец воинской части номер 3057, но к воинской части 3057 относится отдельное подразделение специального назначения полк "Азов". Но не все, кто относятся к этой воинской части, являются военнослужащими полка "Азов"», – сказал военнослужащий.