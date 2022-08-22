«Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», – написал в своем Telegram-канале российский сенатор Владимир Джабаров. С октября 2021 года он является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Эстонские власти информацию не подтверждают и запросов от российской стороны не получали.
Убийство дочери Дугина: российский сенатор угрожает Эстонии жесткими мерами
По словам пресс-секретаря PPA Рагне Кейск, Департамент полиции и погранохраны Эстонии может передавать информацию о людях, пересекающих границу, лишь в предусмотренных законом случаях.
«Ситуация, в которой российские спецслужбы обвиняют кого-то в СМИ, к этим случаям не относится. Также по этому вопросу в департаменте не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей», – сообщила пресс-секретарь.
Российская ФСБ называет Наталью Вовк исполнителем убийства сотрудницы пропагандистских ресурсов РФ, дочери и помощницы идеолога евразийского движения Александра Дугина, Дарьи Дугиной.
Как пишет «Медуза», телеграмму с соболезнованиями семье 29-летней Дарьи Дугиной уже успел направить президент России Владимир Путин. Он, в частности, сообщил, что Дугина «делом доказывала, что значит быть патриотом России».
Сам Александр Дугин только сегодня впервые заговорил после гибели дочери. Его слова якобы по просьбе самого Дугина опубликовал в Telegram российский предприниматель Константин Малофеев, которого Киев подозревает в финансировании вооруженных сепаратистов на востоке Украины.
«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина, – пишет Дугин. – Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!»
Меж тем политолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале сомневается в адекватности версии убийства Дугиной от ФСБ. «13 апреля 2022 возможная исполнителька преступления г-жа Вовк-Шабан была внесена в реестр бойцов полка «Азов», который признан в РФ террористической организацией. Как же она смогла легально пересечь РФ-границу с подлинными документами на свое азовско-террористическое имя? Как и почему ее не задержали? А с чего беспроблемно покинула РФ-территорию?» – задается вопросами Белковский.
Политолог также обращает внимание, что Вовк въехала в РФ с номерами ДНР, а выехала из РФ в Эстонию – с украинскими «В обоих случаях – интерес со стороны РФ-силовиков должен был возникнуть. Не возник? Почему?» – снова вопрошает он.
Кроме того, Белковский виртуально уточняет у ФСБ, зачем в принципе было минировать машину Дугиной на большом фестивале, а не прямо у того дома, где, по информации ФСБ, некоторое время проживали обе дамы – и жертва, и ее возможная убийца.
Представитель полка «Азов»: это фейк
На сегодняшней пресс-конференции боец полка «Азов» Владислав Жаворонок заявил, что якобы совершившая убийство Вовк не имеет к полку отношения.
«Я читал эту новость и она мне показалась немного смешной. Почему смешной, потому что мне кажется ФСБ не отрабатывает те деньги, которые получает в качестве заработной платы, потому что этот фейк очень забавно выглядит. Во-первых, нет, я не знаю лично эту девушку, во-вторых, документы, которые показывала сторона противника, это документы человека, который не является военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мультикам, и поэтому все наши фотографии, на которых были бойцы, также были с одеждой мультикам. А эта женщина – она в парадной форме Национальной гвардии. И это написано у нее в служебном удостоверении, что она боец воинской части номер 3057, но к воинской части 3057 относится отдельное подразделение специального назначения полк "Азов". Но не все, кто относятся к этой воинской части, являются военнослужащими полка "Азов"», – сказал военнослужащий.