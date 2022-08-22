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Эстонская промышленность добивается разрешения использовать дизельное топливо для отопления

BNS
Эстонская промышленность добивается разрешения использовать дизельное топливо для отопления
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Эстонская торгово-промышленная палата, Эстонский союз производителей строительных материалов, Эстонская аграрно-торговая палата, Эстонский союз пищевой промышленности и Эстонский союз топливных компаний обратились к правительству за разрешением использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления и в стационарных двигателях до 1 мая 2024 года, то есть в течение двух отопительных периодов.

Для этого потребуется внести поправку в закон о спецмаркировке жидкого топлива. Использование дизеля в стационарном моторе позволило бы предприятиям и в ходе производственного процесса заменять газ дизельным топливом и запускать производственные процессы, сообщается в обращении.

По мнению организаций, изменение закона позволит сильнее мотивировать предпринимателей переходить на жидкотопливные котлы, то есть создавать альтернативное решение на тот случай, если газа не будет хватать на всех потребителей, а сланцевое масло не будет достаточно доступным из-за высокого спроса или его цена заметно повысится.

По итогам изменения ставка акциза на дизельное топливо понизилась бы с нынешних 37,2 евроцента до 2,1 евроцента за литр. По сообщению организаций, многие ближние страны разрешают использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления, например, в Литве и Польше акцизная ставка составляет 2,1 евроцента за литр, в Германии 4,6, а в Латвии 6.

По сообщению организаций, поправка к закону также позитивно отразилась бы на предпринимателях, у которых уже имеется жидкотопливный котел. По данным строительного регистра, приблизительно в 4900 используемых для предпринимательства зданиях энергоснабжение покрывается с помощью жидкотопливного котла.

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