Эстонская промышленность добивается разрешения использовать дизельное топливо для отопления

Для этого потребуется внести поправку в закон о спецмаркировке жидкого топлива. Использование дизеля в стационарном моторе позволило бы предприятиям и в ходе производственного процесса заменять газ дизельным топливом и запускать производственные процессы, сообщается в обращении.

По мнению организаций, изменение закона позволит сильнее мотивировать предпринимателей переходить на жидкотопливные котлы, то есть создавать альтернативное решение на тот случай, если газа не будет хватать на всех потребителей, а сланцевое масло не будет достаточно доступным из-за высокого спроса или его цена заметно повысится.

По итогам изменения ставка акциза на дизельное топливо понизилась бы с нынешних 37,2 евроцента до 2,1 евроцента за литр. По сообщению организаций, многие ближние страны разрешают использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления, например, в Литве и Польше акцизная ставка составляет 2,1 евроцента за литр, в Германии 4,6, а в Латвии 6.