Выезды акушерок на дом набирают обороты

«Целью выезда на дом является поддержка матери и ребенка в домашних условиях, а также наблюдение за развитием ребенка, его общим состоянием, ритмом сна и питания, прибавкой в ​​весе. Не менее важно следить за общим состоянием матери и восстановлением после родов, а также наблюдать за психическим здоровьем», – пояснила главная акушерка Пилле Теесалу.

Для того чтобы планирование и логистика визитов на дом проходили гладко, с августа акушерки клиники получили два служебных Kureauto. «Поскольку во многих культурах огурец ассоциируется с родами, транспортное средство наших акушерок также называют Kureauto. Поскольку услуги акушерок клиники предоставляются в Тартуской поликлинике и поликлинике Маарьямыйза, количество посещений на дому значительно увеличилось. В день бывает в среднем 12 посещений со средней продолжительностью полтора часа, поэтому важно, чтобы логистика работала безупречно. До сих пор, помимо Тарту и его ближайших окрестностей, самыми дальними пунктами назначения для акушерок были Рынгу и Табивере», – рассказала главная акушерка.