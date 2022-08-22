Услуга послеродового посещения на дому акушерок Женской клиники Тартуского университета организована в Эстонии уникально. Визит на дом назначается для всех матерей и семей в городе Тарту перед выпиской из родильного отделения клиники. Это означает, что акушерка совершает домашний визит к новорожденному и родителям в течение первой недели после рождения, при необходимости визит повторяется на второй неделе.
Выезды акушерок на дом набирают обороты
«Целью выезда на дом является поддержка матери и ребенка в домашних условиях, а также наблюдение за развитием ребенка, его общим состоянием, ритмом сна и питания, прибавкой в весе. Не менее важно следить за общим состоянием матери и восстановлением после родов, а также наблюдать за психическим здоровьем», – пояснила главная акушерка Пилле Теесалу.
Для того чтобы планирование и логистика визитов на дом проходили гладко, с августа акушерки клиники получили два служебных Kureauto. «Поскольку во многих культурах огурец ассоциируется с родами, транспортное средство наших акушерок также называют Kureauto. Поскольку услуги акушерок клиники предоставляются в Тартуской поликлинике и поликлинике Маарьямыйза, количество посещений на дому значительно увеличилось. В день бывает в среднем 12 посещений со средней продолжительностью полтора часа, поэтому важно, чтобы логистика работала безупречно. До сих пор, помимо Тарту и его ближайших окрестностей, самыми дальними пунктами назначения для акушерок были Рынгу и Табивере», – рассказала главная акушерка.
Выезд на дом осуществляется отдельной специализированной бригадой. Помимо того, что мамы хорошо восприняли услугу и дали положительные отзывы, визиты акушерок также снижают нагрузку на родильное отделение поликлиники и центр семейного врача.
Дополнительная информация
- Акушерка в течение недели после родов посещает на дому всех женщин и их новорожденных в городе Тарту и его окрестностях.
- При необходимости визит повторяют на второй неделе после родов.
- Выезд на дом регистрируется для всех пациенток, проживающих в Тарту, непосредственно в день выписки из родильного отделения.
- Услуги послеродового визита на дом оказывают акушерки Кэтлин Эрелин, Кармен Зюсс, Элис Рига, Кярт Хюдси и Маррит Канна.
- Цель выезда на дом – помощь в послеродовой адаптации матери и новорожденного к новой ситуации, восстановление матери после родов, предоставление рекомендаций по уходу за новорожденным и грудному вскармливанию. При необходимости акушерка планирует время для дополнительного визита или консультации.
- Легко узнать акушерку, идущую к ребенку, поскольку она использует Kureauto.