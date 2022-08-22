Стал известен результат наркотеста премьер-министра Финляндии

Согласно заявлению, опубликованному финским правительством в понедельник вечером, тест на наркотики, который сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу, не выявил никаких признаков употребления наркотиков. Также было добавлено, что Марин оплатила тест из своего кармана.

Женщины поддержали Марин

После того как на премьер-министра Финляндии Санну Марин обрушился шквал критики из-за попавшего в СМИ видео с вечеринки с ее участием, тысячи женщин в знак поддержки стали выкладывать в сеть видеоклипы с веселых праздников, где они поют, танцуют и приятно проводят время в компаниях. К этому движению, зародившемуся в Дании и распространившемуся в Финляндии и в других Северных странах, присоединяется все больше женщин и из Эстонии.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), комментируя скандал вокруг своей финской коллеги, сказала порталу Elu24: «Все мы люди, и я тоже очень люблю танцевать».

Ничего криминального

В пятницу Марин сообщила журналистам, что для восстановления своего доброго имени она прошла тест на наркотики, результат которого станет известен в течение недели. По словам Марин, насколько ей известно, она не была ни на одной вечеринке, где люди употребляют наркотики, и сама никогда их не пробовала. Она признала, что две недели назад употребляла алкоголь на частной вечеринке. При этом Марин заверила, что постоянно находилась на связи и у нее на это время не было запланировано никаких служебных дел.