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Кая Каллас о сомнениях внешней разведки перед войной: только Путин мог быть на сто процентов уверен

Мейнхард Пулк
, журналист
Кая Каллас о сомнениях внешней разведки перед войной: только Путин мог быть на сто процентов уверен
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Кая Каллас, Микк Марран.
Кая Каллас, Микк Марран. Фото: Foto: Kollaaž, Kermo Benrot/Mihkel Maripuu, Postimees

С внезапным назначением главы Департамента внешней разведки Микка Маррана новым председателем правления Центра управления государственным лесом (RMK) оказались под вопросом сомнительные сигналы эстонской разведки перед возобновлением войны в Украине.

Несколько источников подтвердили Postimees, что за считанные дни до 24 февраля Департамент внешней разведки дал правительству предварительную оценку вероятности полномасштабного нападения России на Украину примерно 50 на 50. Точно так же вызвало фрустрацию поведение департамента во время гибридных атак прошлым летом в Беларуси.

Сам Марран прокомментировал претензии в Postimees 15 августа, когда он сказал, что медленного реагирования не было, поскольку в тот момент угроз безопасности Эстонии не было. «И это то, что мы также заявили в наших оценках. Все, кто считает иначе, просто должны ответить за свои слова. Я сотрудничал с пятью министрами обороны и двумя командующими Силами обороны, и со всеми я хорошо ладил».

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