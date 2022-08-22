С внезапным назначением главы Департамента внешней разведки Микка Маррана новым председателем правления Центра управления государственным лесом (RMK) оказались под вопросом сомнительные сигналы эстонской разведки перед возобновлением войны в Украине.
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Кая Каллас о сомнениях внешней разведки перед войной: только Путин мог быть на сто процентов уверен
Кая Каллас о сомнениях внешней разведки перед войной: только Путин мог быть на сто процентов уверен
Несколько источников подтвердили Postimees, что за считанные дни до 24 февраля Департамент внешней разведки дал правительству предварительную оценку вероятности полномасштабного нападения России на Украину примерно 50 на 50. Точно так же вызвало фрустрацию поведение департамента во время гибридных атак прошлым летом в Беларуси.
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