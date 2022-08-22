«Новости в 7» за 22 августа: о наказании для жителя Эстонии осквернившего флаг Украины и репортаж с концерта Алики Миловой

Сегодня в выпуске:

- К какому наказанию приговорили жителя Эстонии, осквернившему флаг Украины? Все подробности в сюжете.

- С какими трудностями столкнулись владельцы спортклубов, подорожает ли картофель и на какую птицу открыта фотоохота, узнаем из подборки местных новостей.

- Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, отправился с визитом в Нарву. О чем говорили, и что решили, разбирался наш корреспондент.

- Международная панорама: подорожают ли платья и свитера грядущей осенью, почему финнам рекомендовано снижать среднюю температуру в квартирах и "вскипит" ли Средиземное море?

- Роботы-медики, пожарные и официанты: в Китае прошла выставка World Robot Expo. Все подробности в сюжете.

- Победительница песенного конкурса «Эстония ищет суперзвезду», уроженка Нарвы, Алика Милова выступила в столичном парке "Tuvi". Наша съемочная группа побывала на мероприятии.