Таинственная группа российских партизан взяла на себя ответственность за убийство дочери Дугина

«Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией», – прокомментировал Понамарев убийство в Подмосковье дочери Дугина.

По словам Пономарева, который был единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма в 2014 году, группировка готова организовать и другие подобные атаки на лиц, связанных с Кремлем, как на чиновников, олигархов, так и на сотрудников российских спецслужб.

Как утверждается, Национальная Республиканская Армия насчитывает около 16 000 человек, из которых около тысячи активно участвуют в деятельности организации.

Понамарев также процитировал манифест Национальной Республиканской Армии:

«Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов. Путин будет нами низложен и уничтожен!»

Группировка призвала всех россиян вступать в свои ряды и поднимать «бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора».