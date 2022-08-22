Проживающий в Киеве бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил на своем YouTube-канале «Утро Февраля», что за убийством дочери кремлевского идеолога Александра Дугина стоит ранее неизвестная подпольная группировка под названием Национальная Республиканская Армия, целью которой является свержение президента Владимира Путина.
Таинственная группа российских партизан взяла на себя ответственность за убийство дочери Дугина
«Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией», – прокомментировал Понамарев убийство в Подмосковье дочери Дугина.
По словам Пономарева, который был единственным российским депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма в 2014 году, группировка готова организовать и другие подобные атаки на лиц, связанных с Кремлем, как на чиновников, олигархов, так и на сотрудников российских спецслужб.
Как утверждается, Национальная Республиканская Армия насчитывает около 16 000 человек, из которых около тысячи активно участвуют в деятельности организации.
Понамарев также процитировал манифест Национальной Республиканской Армии:
«Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов. Путин будет нами низложен и уничтожен!»
Группировка призвала всех россиян вступать в свои ряды и поднимать «бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора».
В беседе с изданием «Украинская Правда» Пономарев подтвердил факт заявления Национальной Республиканской Армии. Он отметил, что на связи с представителями организации с апреля 2022 года. «Активно помогаем разными способами», – добавил он.