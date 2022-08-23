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Политолог Пеэтер Тайм: и канцлер Шольц скоро не захочет выдавать россиянам туристические визы

Павел Соболев
, журналист
Политолог Пеэтер Тайм: и канцлер Шольц скоро не захочет выдавать россиянам туристические визы
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  • С визовыми ограничениями придется смириться даже имеющим антивоенную позицию россиянам
  • Если госбюджет России опустеет, за идею российские военные сражаться в Украине не будут
  • Намекая на новые удары по российским объектам в Крыму, Зеленский заставляет Кремль паниковать

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся «эстонского следа» в расследовании убийства Дарьи Дугиной, а также предполагаемого содержания восьмого пакета санкций ЕС в отношении России.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил вчера, что его ведомство рассматривает заявления ФСБ России по вопросу раскрытия убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира» и войны в Украине, как провокацию. ФСБ утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк с дочерью приехала в Подмосковье, взорвала машину с Дугиной и уехала в Эстонию через Псков. Эстония просто попалась первой под руку тем людям в ФСБ, кто сочинял этот плохой детектив? Или обнаружение «эстонского следа» — это сознательная реакция России, например, на перенос танка-памятника в Нарве?

- Я вижу два варианта ответа на этот вопрос. На него можно начать отвечать с интонацией профессора философии, начать анализировать, что может значить какая-то символика для российских спецслужб, как эти спецслужбы работают, как они заметают свои следы. А можно просто сказать, что с учетом безумия той информации, которую в последние как минимум восемь лет на гора выдает российская пропаганда, в том числе — и о работе силовиков, подвергать какому-то логическому анализу такие сообщения невозможно и бессмысленно. Поэтому все версии появления «эстонского следа» равноценны: да, мы могли просто попасть под горячую руку, да, нас могли наказать за танк, а могла быть и какая-то совершенно другая мотивация.

- Российский сенатор Владимир Джабаров написал вчера в соцсетях, что если Эстония откажется выдать России преступницу, появятся все основания для жестких действий РФ против эстонского государства. Пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что в России найдутся профессионалы, которые отправятся в Таллинн полюбоваться шпилями эстонских церквей. Это была явная отсылка к покушению на Сергея Скрипаля, которое было совершено российскими спецслужбами в британском Солсбери. Наверное, после таких угроз желание Эстонии максимально сузить для россиян возможности ездить в Европу только усилится. Придет ли ЕС к консенсусному решению о запрете на выдачу туристических виз россиянам?

- Я думаю, что те люди, которые с 24 февраля очень пристально следят за начатой Россией войной против Украины и за событиями вокруг нее, очень хорошо заметили, какие сильные изменения происходили в позициях западных лидеров. Вспомним, что многие из этих лидеров говорили, например, 26 февраля. Или 28 февраля. Они говорили сначала, что ни в коем случае нельзя давать Украине самолеты. Потом стали говорить, что будут давать Украине оружие, но только такое, чтобы Украина не смогла стрелять из него по России. Еще не так давно говорилось, что нельзя давать Украине ракеты с дальностью действия в 300 км. Похоже, сейчас такие ракеты уже поставляются.

Раньше все время говорилось о невозможности переступать через какие-то «красные линии». О необходимости не допускать эскалацию. Но все меняется очень быстро. Я нахожу очень вероятным, что всего где-нибудь через месяц и канцлер Германии Шольц, и Госдепартамент США сами станут активными сторонниками того, чтобы соседние с Россией страны закрыли с ней границы и чтобы россиян нигде не принимали. Причем любых россиян.

Недавно я смотрел запись беседы Марка Фейгина и Алексея Арестовича. Они говорили о том, что когда в 1944-1945 гг. шли ковровые бомбежки немецких городов, самолеты и бомбы не выбирали между хорошими и плохими немцами. Все шли под одну гребенку. Россиянам стоит понять, что в ситуации с визами их ждет сейчас примерно такой же подход.

- Вчера же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя полное энергетическое эмбарго. По словам Рейнсалу, Европе нужно значительно повысить цену агрессии для агрессора до наступления зимы. Глава МИДа Эстонии сказал, что пока семи пакетов санкций было недостаточно, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины. Возникает ощущение, что Эстония пытается сейчас стать своего рода локомотивом в процессе усиления санкционного давления на РФ. Справится ли Эстония с этой задачей, хватит ли у нее авторитета?

- Вопрос не столько в авторитете Эстонии, сколько в той настойчивости, с какой эстонские и политики, и чиновники, и даже простые жители будут поднимать тему отказа от российских энергоносителей. Все мы должны требовать этого. Три-четыре дня назад в эфире у Марка Фейгина основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что недавно провел несколько интервью с российскими военными, которым удалось каким-то образом выбраться с фронта. Сейчас они уже не воюют в Украине. Осечкин, в частности, спрашивал их, сколько российских военных останется воевать в Украине, если в российском бюджете закончатся деньги и им перестанут платить. По словам Осечкина, все люди, с которыми он говорил, считают, что девяносто процентов перестанут воевать сразу, еще девять процентов — на следующий день, посоветовавшись по телефону с семьями, и останется только один процент самых упоротых фанатиков, которые и вправду верят, что воюют с нацистами.

Таким образом, российские военные воюют только по той причине, что им за это платят. А в российский бюджет каждый день поступает 1,5 млрд долларов именно за российские природные ископаемые, за природные энергоресурсы. И именно это заставляет Урмаса Рейнсалу так сильно печься, чтобы западные страны не давали больше России каждый день эту гигантскую сумму.

Как только российский бюджет опустеет, война закончится. Поэтому требование полного энергетического эмбарго является абсолютно уместным требованием. Российские военнослужащие сражаются в Украине не за идею, а за деньги.

- В одном из последних видеообращений президента Украины Владимира Зеленского прозвучала примерно такая фраза: «В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина — возвращается». Зеленский сказал об этом, перечисляя события, которые состоятся в стране на этой неделе — несколько национальных праздников, а также «Крымскую платформу». Пусть Украина официально не подтверждает, что за акциями в Крыму — взрывами на российских военных объектах — стоят украинские военные, но многие эксперты сходятся во мнении, что существенная часть атак — результат действий именно украинцев. Можно ли предполагать, что слова Зеленского — это еще и анонс новых таких ударов и диверсий в Крыму, которые будут происходить все чаще и чаще?

- Да, конечно. Много сейчас, конечно, говорится о важности освобождения Херсона и Херсонской области, о том, что это было бы очень болезненным ударом по самолюбию Путина, но в случае Крыма и Керченского моста речь и вовсе идет о вещах, которые имеют для Кремля практически сакральное значение. Поэтому все то, что сейчас говорится Владимиром Зеленским об этих планах атак в Крыму, это очень полезное нагнетание паники и в российском руководстве, и среди российского населения. В условиях войны так и нужно действовать.

Очень важной сейчас является и информационная война, которая ведется параллельно с фактической войной. В информационной войне для Украины очень важно обратить внимание, что завтра, 24 августа, будет отмечаться не только День независимости Украины, завтрашняя дата важна еще и в том смысле, что пройдет ровно полгода с начала той все еще продолжающейся войны, которую Россия самонадеянно рассчитывала завершить за 72 часа.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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