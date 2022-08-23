Политолог Пеэтер Тайм: и канцлер Шольц скоро не захочет выдавать россиянам туристические визы

- Вчера же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя полное энергетическое эмбарго. По словам Рейнсалу, Европе нужно значительно повысить цену агрессии для агрессора до наступления зимы. Глава МИДа Эстонии сказал, что пока семи пакетов санкций было недостаточно, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины. Возникает ощущение, что Эстония пытается сейчас стать своего рода локомотивом в процессе усиления санкционного давления на РФ. Справится ли Эстония с этой задачей, хватит ли у нее авторитета?

- Вопрос не столько в авторитете Эстонии, сколько в той настойчивости, с какой эстонские и политики, и чиновники, и даже простые жители будут поднимать тему отказа от российских энергоносителей. Все мы должны требовать этого. Три-четыре дня назад в эфире у Марка Фейгина основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что недавно провел несколько интервью с российскими военными, которым удалось каким-то образом выбраться с фронта. Сейчас они уже не воюют в Украине. Осечкин, в частности, спрашивал их, сколько российских военных останется воевать в Украине, если в российском бюджете закончатся деньги и им перестанут платить. По словам Осечкина, все люди, с которыми он говорил, считают, что девяносто процентов перестанут воевать сразу, еще девять процентов — на следующий день, посоветовавшись по телефону с семьями, и останется только один процент самых упоротых фанатиков, которые и вправду верят, что воюют с нацистами.