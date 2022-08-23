Политолог Пеэтер Тайм: и канцлер Шольц скоро не захочет выдавать россиянам туристические визы

Таким образом, российские военные воюют только по той причине, что им за это платят. А в российский бюджет каждый день поступает 1,5 млрд долларов именно за российские природные ископаемые, за природные энергоресурсы. И именно это заставляет Урмаса Рейнсалу так сильно печься, чтобы западные страны не давали больше России каждый день эту гигантскую сумму.
Как только российский бюджет опустеет, война закончится. Поэтому требование полного энергетического эмбарго является абсолютно уместным требованием. Российские военнослужащие сражаются в Украине не за идею, а за деньги.
- В одном из последних видеообращений президента Украины Владимира Зеленского прозвучала примерно такая фраза: «В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина — возвращается». Зеленский сказал об этом, перечисляя события, которые состоятся в стране на этой неделе — несколько национальных праздников, а также «Крымскую платформу». Пусть Украина официально не подтверждает, что за акциями в Крыму — взрывами на российских военных объектах — стоят украинские военные, но многие эксперты сходятся во мнении, что существенная часть атак — результат действий именно украинцев. Можно ли предполагать, что слова Зеленского — это еще и анонс новых таких ударов и диверсий в Крыму, которые будут происходить все чаще и чаще?
- Да, конечно. Много сейчас, конечно, говорится о важности освобождения Херсона и Херсонской области, о том, что это было бы очень болезненным ударом по самолюбию Путина, но в случае Крыма и Керченского моста речь и вовсе идет о вещах, которые имеют для Кремля практически сакральное значение. Поэтому все то, что сейчас говорится Владимиром Зеленским об этих планах атак в Крыму, это очень полезное нагнетание паники и в российском руководстве, и среди российского населения. В условиях войны так и нужно действовать.
Очень важной сейчас является и информационная война, которая ведется параллельно с фактической войной. В информационной войне для Украины очень важно обратить внимание, что завтра, 24 августа, будет отмечаться не только День независимости Украины, завтрашняя дата важна еще и в том смысле, что пройдет ровно полгода с начала той все еще продолжающейся войны, которую Россия самонадеянно рассчитывала завершить за 72 часа.
Смотрите передачу целиком в повторе!