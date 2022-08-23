Студия Postimees: «эстонский след» в деле об убийстве Дарьи Дугиной стал ответом Москвы на перенос нарвского танка?

- Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в убийстве дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина назначены гражданка Украины и ее ребенок. По словам Подоляка, удивительно, что на месте взрыва машины Дугиной не нашли визитную карточку «Правого сектора» и «эстонскую визу». Версия преступления, представленная ФСБ, в некоторых деталях фантастична просто до комичности. Российским силовым ведомствам не слишком интересно искать настоящих убийц Дугиной?

- Российский сенатор Владимир Джабаров написал вчера в соцсетях, что если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк, появятся все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку. Пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что Эстония не выдаст убийцу Дарьи Дугиной, но в РФ найдутся профессионалы, которые отправятся в Таллинн полюбоваться шпилями эстонских церквей. Можно ли ожидать, что Эстония на ближайшие недели получает очень заметное место в эфире пропагандистских шоу на российском телевидении?

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил вчера, что восьмой пакет санкций Евросоюза против России должен включать полное энергетическое эмбарго. По словам Рейнсалу, Европе нужно значительно повысить цену агрессии для агрессора до наступления зимы. Рейнсалу сказал, что пока семи пакетов санкций было недостаточно, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины. Возникает ощущение, что Эстония пытается сейчас стать своего рода локомотивом в процессе усиления санкционного давления на Россию. Справится ли Эстония с этой задачей, хватит ли у нее авторитета?