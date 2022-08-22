Фото и видео ⟩ Снос памятника: в рижском парке Победы собрались люди, есть задержанные

По наблюдениям TVNET, у некоторых из собравшихся в руках латвийские флаги и плакаты. На одном из плакатов – надпись на русском языке «Чемодан, вокзал, Россия».

Люди собираются в парке Победы Фото: Jānis Škapars/TVNET

Как рассказали TVNET молодые люди, стоящие перед памятником Победы с латвийскими флагами, они пришли выразить свою поддержку сносу монумента. На территории парка Победы собираются и те, кто выступает против сноса памятника.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на призыв не собираться, сегодня вечером к памятнику в Пардаугаве пришло несколько десятков человек, некоторые из которых были задержаны полицией.

Видео: Провокации у памятника в парке Победы

Между сторонами, отстаивающими разные взгляды, также возникали словесные конфликты, в которые полиция поначалу не вмешивалась. Однако после 19:00 сотрудники латвийской полиции стали призывать собравшихся разойтись, в противном случае предупреждая о задержании.

Некоторые из собравшихся возражали против требований полиции и были задержаны. На данный момент агентство LETA насчитало не менее четырех задержанных, которые оказали сопротивление требованиям полиции. После арестов собравшиеся разделились на более мелкие группы, но все же есть те, кто занимает более активные протестные позиции.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что если какой-либо иностранец, независимо от гражданства, будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет включен в список нежелательных лиц и выслан из Латвии.