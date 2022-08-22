В выходные уездный суд Хельсинки арестовал пять человек по подозрению в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, передает Yle.
Торговля людьми в строительном секторе Финляндии: задержаны пятеро подозреваемых
Торговля людьми в строительном секторе Финляндии: задержаны пятеро подозреваемых
Центральная криминальная полиция Финляндии KRP расследует подозрения в торговле людьми в строительной отрасли. В выходные уездный суд Хельсинки арестовал пять человек по подозрению в эксплуатации при отягчающих обстоятельствах.
Согласно KRP, следствие в основном сосредоточилось на компаниях, связанных со строительным сектором, и людях, вовлеченных в их деятельность.
Полиция отмечает, что расследование находится на ранней стадии, и более подробная информация будет опубликована позже.
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