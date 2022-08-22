Курс единой европейской валюты упал до нового минимума за два десятилетия на фоне роста опасений по поводу экономических перспектив региона.
Курс евро упал до самого низкого уровня за два десятилетия
Евро в понедельник упал по отношению к доллару на 0,9 процента до 0,9951 доллара за евро, что ниже предыдущего минимума 2022 года в 0,9952. По данным Bloomberg, после падения евро снова торгуется на уровнях, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после создания валюты.
В настоящее время европейская экономика сталкивается с рядом серьезных проблем: последствия войны в Украине привели к росту цен на энергию и продовольствие, а сильная засуха усугубила проблему.
Европейский центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки, даже несмотря на то, что экономический спад в Германии становится все более вероятным, поскольку инфляция останется высокой до 2023 года, заявил немецкой газете Rheinische Post президент Бундесбанка Йоахим Нагель.