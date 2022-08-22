Курс евро упал до самого низкого уровня за два десятилетия

Евро в понедельник упал по отношению к доллару на 0,9 процента до 0,9951 доллара за евро, что ниже предыдущего минимума 2022 года в 0,9952. По данным Bloomberg, после падения евро снова торгуется на уровнях, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после создания валюты.